Mazhar Husain Shaikh

MazSmallSignal

Mazhar Husain Shaikh
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 1%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
50
Kârla kapanan işlemler:
47 (94.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (6.00%)
En iyi işlem:
14.50 USD
En kötü işlem:
-1.00 USD
Brüt kâr:
80.15 USD (11 537 pips)
Brüt zarar:
-1.59 USD (449 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (56.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
56.49 USD (35)
Sharpe oranı:
0.53
Alım-satım etkinliği:
12.74%
Maks. mevduat yükü:
10.26%
En son işlem:
14 dakika önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
24 dakika
Düzelme faktörü:
78.56
Alış işlemleri:
36 (72.00%)
Satış işlemleri:
14 (28.00%)
Kâr faktörü:
50.41
Beklenen getiri:
1.57 USD
Ortalama kâr:
1.71 USD
Ortalama zarar:
-0.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.00 USD (1)
Aylık büyüme:
0.73%
Algo alım-satım:
49%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1.00 USD (0.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.09% (10.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US_TECH100 17
GOLD 13
SILVER 8
NATURAL_GAS 6
USDJPY 4
CrudeOIL 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US_TECH100 10
GOLD 8
SILVER 41
NATURAL_GAS 13
USDJPY 2
CrudeOIL 5
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US_TECH100 9.9K
GOLD 755
SILVER 405
NATURAL_GAS 18
USDJPY 56
CrudeOIL 4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.50 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 35
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +56.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Ava-Real 1-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
Ava-Real 1-MT5
0.50 × 115
XMGlobal-MT5 2
7.00 × 1
0% algo

Trades are based on technical analysis, analysts views and news. 

Trade volumes are small (minimum). Profits are small as well. 

İnceleme yok
2025.12.18 20:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
