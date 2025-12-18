- Büyüme
İşlemler:
275
Kârla kapanan işlemler:
209 (76.00%)
Zararla kapanan işlemler:
66 (24.00%)
En iyi işlem:
3 111 646.81 IDR
En kötü işlem:
-2 975 550.16 IDR
Brüt kâr:
24 490 994.41 IDR (43 952 365 pips)
Brüt zarar:
-12 832 604.36 IDR (298 658 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
53 (2 035 792.38 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
4 329 454.73 IDR (15)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
5.10%
Maks. mevduat yükü:
12.35%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
255
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
3.00
Alış işlemleri:
130 (47.27%)
Satış işlemleri:
145 (52.73%)
Kâr faktörü:
1.91
Beklenen getiri:
42 394.15 IDR
Ortalama kâr:
117 181.79 IDR
Ortalama zarar:
-194 433.40 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-1 157 296.06 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-3 884 140.69 IDR (6)
Aylık büyüme:
38.86%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
767 510.97 IDR
Maksimum:
3 884 140.69 IDR (10.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.04% (3 884 140.69 IDR)
Varlığa göre:
16.57% (6 017 251.79 IDR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|255
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|6.8K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3 111 646.81 IDR
En kötü işlem: -2 975 550 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +2 035 792.38 IDR
Maksimum ardışık zarar: -1 157 296.06 IDR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real38" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
