|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURCAD
|88
|AUDUSD
|54
|USDJPY
|36
|USDCHF
|35
|GBPCAD
|29
|AUDNZD
|23
|USDCAD
|21
|NZDUSD
|21
|EURUSD
|17
|EURCHF
|14
|EURAUD
|13
|GBPCHF
|12
|GBPUSD
|10
|EURGBP
|7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURCAD
|212
|AUDUSD
|291
|USDJPY
|-114
|USDCHF
|-24
|GBPCAD
|280
|AUDNZD
|-47
|USDCAD
|235
|NZDUSD
|164
|EURUSD
|66
|EURCHF
|45
|EURAUD
|155
|GBPCHF
|123
|GBPUSD
|141
|EURGBP
|36
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURCAD
|8.2K
|AUDUSD
|3.7K
|USDJPY
|-10K
|USDCHF
|-362
|GBPCAD
|4.7K
|AUDNZD
|-630
|USDCAD
|2.4K
|NZDUSD
|2K
|EURUSD
|1.9K
|EURCHF
|467
|EURAUD
|4.2K
|GBPCHF
|1.4K
|GBPUSD
|1.3K
|EURGBP
|301
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Capital.com-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Reliable Rule-Based FX Trading Signals
A smart FX portfolio trading system that identifies high-probability trade opportunities and manages them automatically as the market evolves. Signals are generated from predefined rules — not human emotions — and adapt to changing price conditions in real time.
Built and tested around quality entries, equity protection, and disciplined exits, with risk control embedded at every step.
No guesswork. No overtrading. Just structured, reliable signals.
USD
EUR
EUR