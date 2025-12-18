SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / FXTrader_Stable
Nnanyelugo Edward Ahukannah

FXTrader_Stable

Nnanyelugo Edward Ahukannah
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 79%
Capital.com-Real
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
380
Kârla kapanan işlemler:
333 (87.63%)
Zararla kapanan işlemler:
47 (12.37%)
En iyi işlem:
116.15 EUR
En kötü işlem:
-87.02 EUR
Brüt kâr:
1 927.38 EUR (41 229 pips)
Brüt zarar:
-556.95 EUR (23 474 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
55 (159.55 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
456.35 EUR (41)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
40.36%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
4.31
Alış işlemleri:
191 (50.26%)
Satış işlemleri:
189 (49.74%)
Kâr faktörü:
3.46
Beklenen getiri:
3.61 EUR
Ortalama kâr:
5.79 EUR
Ortalama zarar:
-11.85 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-318.25 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-318.25 EUR (5)
Aylık büyüme:
6.46%
Yıllık tahmin:
78.41%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.43 EUR
Maksimum:
318.25 EUR (14.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.14% (318.25 EUR)
Varlığa göre:
10.67% (455.93 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCAD 88
AUDUSD 54
USDJPY 36
USDCHF 35
GBPCAD 29
AUDNZD 23
USDCAD 21
NZDUSD 21
EURUSD 17
EURCHF 14
EURAUD 13
GBPCHF 12
GBPUSD 10
EURGBP 7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCAD 212
AUDUSD 291
USDJPY -114
USDCHF -24
GBPCAD 280
AUDNZD -47
USDCAD 235
NZDUSD 164
EURUSD 66
EURCHF 45
EURAUD 155
GBPCHF 123
GBPUSD 141
EURGBP 36
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCAD 8.2K
AUDUSD 3.7K
USDJPY -10K
USDCHF -362
GBPCAD 4.7K
AUDNZD -630
USDCAD 2.4K
NZDUSD 2K
EURUSD 1.9K
EURCHF 467
EURAUD 4.2K
GBPCHF 1.4K
GBPUSD 1.3K
EURGBP 301
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +116.15 EUR
En kötü işlem: -87 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 41
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +159.55 EUR
Maksimum ardışık zarar: -318.25 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Capital.com-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Capital.com-Real
0.20 × 25
AlpariEvrasia-Trade
0.23 × 253
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Reliable Rule-Based FX Trading Signals

A smart FX portfolio trading system that identifies high-probability trade opportunities and manages them automatically as the market evolves. Signals are generated from predefined rules — not human emotions — and adapt to changing price conditions in real time.

Built and tested around quality entries, equity protection, and disciplined exits, with risk control embedded at every step.

No guesswork. No overtrading. Just structured, reliable signals.

İnceleme yok
2025.12.18 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 14:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.18 14:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.18 13:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.18 13:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 13:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FXTrader_Stable
Ayda 35 USD
79%
0
0
USD
4.3K
EUR
15
99%
380
87%
100%
3.46
3.61
EUR
11%
1:30
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.