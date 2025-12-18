- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 575
Kârla kapanan işlemler:
939 (59.61%)
Zararla kapanan işlemler:
636 (40.38%)
En iyi işlem:
135.14 USD
En kötü işlem:
-63.28 USD
Brüt kâr:
3 756.08 USD (539 792 pips)
Brüt zarar:
-597.02 USD (563 146 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (131.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
555.61 USD (12)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
30 dakika önce
Hafta başına işlemler:
264
Ort. tutma süresi:
25 saniye
Düzelme faktörü:
35.51
Alış işlemleri:
938 (59.56%)
Satış işlemleri:
637 (40.44%)
Kâr faktörü:
6.29
Beklenen getiri:
2.01 USD
Ortalama kâr:
4.00 USD
Ortalama zarar:
-0.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-1.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-69.76 USD (2)
Aylık büyüme:
2 655.37%
Yıllık tahmin:
32 218.49%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.08 USD
Maksimum:
88.96 USD (14.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
59.60% (88.96 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US100
|1575
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US100
|3.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US100
|-24K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +135.14 USD
En kötü işlem: -63 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +131.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.74 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HantecMarketsMU-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok