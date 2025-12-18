SinyallerBölümler
Christophe Emerich Costa

Hantec

Christophe Emerich Costa
0 inceleme
55 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 2 322%
HantecMarketsMU-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 575
Kârla kapanan işlemler:
939 (59.61%)
Zararla kapanan işlemler:
636 (40.38%)
En iyi işlem:
135.14 USD
En kötü işlem:
-63.28 USD
Brüt kâr:
3 756.08 USD (539 792 pips)
Brüt zarar:
-597.02 USD (563 146 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (131.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
555.61 USD (12)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
30 dakika önce
Hafta başına işlemler:
264
Ort. tutma süresi:
25 saniye
Düzelme faktörü:
35.51
Alış işlemleri:
938 (59.56%)
Satış işlemleri:
637 (40.44%)
Kâr faktörü:
6.29
Beklenen getiri:
2.01 USD
Ortalama kâr:
4.00 USD
Ortalama zarar:
-0.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-1.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-69.76 USD (2)
Aylık büyüme:
2 655.37%
Yıllık tahmin:
32 218.49%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.08 USD
Maksimum:
88.96 USD (14.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
59.60% (88.96 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US100 1575
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US100 3.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US100 -24K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +135.14 USD
En kötü işlem: -63 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +131.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HantecMarketsMU-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.12.18 12:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 381 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 12:02
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.18 12:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 12:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 12:02
A large drawdown may occur on the account again
