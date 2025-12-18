- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
7 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (50.00%)
En iyi işlem:
77.10 USD
En kötü işlem:
-40.38 USD
Brüt kâr:
169.82 USD (979 120 pips)
Brüt zarar:
-124.39 USD (413 543 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (46.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
77.10 USD (1)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
69.27%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
1.00
Alış işlemleri:
7 (50.00%)
Satış işlemleri:
7 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
3.25 USD
Ortalama kâr:
24.26 USD
Ortalama zarar:
-17.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-43.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-43.74 USD (3)
Aylık büyüme:
21.67%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
42.71 USD
Maksimum:
45.28 USD (17.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.71% (1.82 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|5
|XAUUSD
|3
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|1
|EURGBP
|1
|USDCAD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|56
|XAUUSD
|4
|GBPUSD
|-13
|EURUSD
|1
|EURGBP
|-4
|USDCAD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|563K
|XAUUSD
|3.7K
|GBPUSD
|-1.3K
|EURUSD
|102
|EURGBP
|-309
|USDCAD
|207
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +77.10 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +46.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -43.74 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|34.69 × 95
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
255
USD
USD
2
0%
14
50%
100%
1.36
3.25
USD
USD
1%
1:50