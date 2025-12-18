- Büyüme
İşlemler:
19
Kârla kapanan işlemler:
17 (89.47%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (10.53%)
En iyi işlem:
1.15 CHF
En kötü işlem:
-0.75 CHF
Brüt kâr:
10.51 CHF (3 165 pips)
Brüt zarar:
-1.17 CHF (420 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (7.51 CHF)
Maksimum ardışık kâr:
7.51 CHF (11)
Sharpe oranı:
1.31
Alım-satım etkinliği:
64.87%
Maks. mevduat yükü:
71.44%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
11.97
Alış işlemleri:
7 (36.84%)
Satış işlemleri:
12 (63.16%)
Kâr faktörü:
8.98
Beklenen getiri:
0.49 CHF
Ortalama kâr:
0.62 CHF
Ortalama zarar:
-0.59 CHF
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.75 CHF)
Maksimum ardışık zarar:
-0.75 CHF (1)
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 CHF
Maksimum:
0.78 CHF (0.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.49% (0.78 CHF)
Varlığa göre:
15.71% (23.70 CHF)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|13
|GER40
|5
|FRA40
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.r
|8
|GER40
|2
|FRA40
|0
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.r
|1K
|GER40
|2.1K
|FRA40
|-330
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
- Microtrading Gold and Indices
İnceleme yok
