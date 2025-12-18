SinyallerBölümler
Zhang Kai Sheng

KKen500

Zhang Kai Sheng
0 inceleme
Güvenilirlik
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -2%
VantageInternational-Live 15
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-3.42 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
-3.42 USD (171 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
132.62%
En son işlem:
58 dakika önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
36 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
1 (100.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-3.42 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-3.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-3.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.42 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.42 USD
Maksimum:
3.42 USD (9.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.23% (-0.00 USD)
Varlığa göre:
47.78% (71.66 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -3
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -171
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.42 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

此帳號用於紀錄交易結果

請各位不要進行跟單交易

此處不會分享任何的消息

若有跟單請自行評估風險

本人不負責任何損失收益

單純交流可以留言

看到後會盡力回覆

İnceleme yok
2025.12.18 09:06
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.18 09:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 09:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
