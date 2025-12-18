- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-3.42 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
-3.42 USD (171 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
132.62%
En son işlem:
58 dakika önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
36 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
1 (100.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-3.42 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-3.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-3.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.42 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.42 USD
Maksimum:
3.42 USD (9.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.23% (-0.00 USD)
Varlığa göre:
47.78% (71.66 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-3
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-171
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.42 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
此帳號用於紀錄交易結果
請各位不要進行跟單交易
此處不會分享任何的消息
若有跟單請自行評估風險
本人不負責任何損失收益
單純交流可以留言
看到後會盡力回覆
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-2%
0
0
USD
USD
250
USD
USD
0
0%
1
0%
100%
0.00
-3.42
USD
USD
48%
1:500