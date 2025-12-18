- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
6 (33.33%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (66.67%)
En iyi işlem:
55.80 USD
En kötü işlem:
-58.31 USD
Brüt kâr:
171.12 USD (1 006 pips)
Brüt zarar:
-216.26 USD (1 073 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (54.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
55.80 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
19 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.29
Alış işlemleri:
17 (94.44%)
Satış işlemleri:
1 (5.56%)
Kâr faktörü:
0.79
Beklenen getiri:
-2.51 USD
Ortalama kâr:
28.52 USD
Ortalama zarar:
-18.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-124.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-124.40 USD (5)
Aylık büyüme:
-4.51%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
100.94 USD
Maksimum:
155.67 USD (14.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|10
|GBPUSD
|8
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-9
|GBPUSD
|-36
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|73
|GBPUSD
|-140
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +55.80 USD
En kötü işlem: -58 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +54.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -124.40 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.16 × 91
|
ICMarketsSC-Live24
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live06
|0.56 × 41
|
ICMarkets-Live14
|0.59 × 27
|
ICMarketsSC-Live32
|0.73 × 100
|
Pepperstone-Edge07
|0.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live12
|1.07 × 15
|
ICMarketsSC-Live10
|1.28 × 610
|
ICMarketsSC-Live33
|1.37 × 321
|
LiteForex-ECN.com
|1.58 × 12
|
RoboForex-ECN
|1.75 × 299
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|2.29 × 17
|
TradersWay-Live
|2.38 × 13
|
ICMarkets-Live03
|2.50 × 2
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
PlaceATrade-Real-4
|4.56 × 158
|
RSGFinance-Live
|7.25 × 63
|
GrandCapital-Server
|24.00 × 4
Exposcalp44 – Disciplined Trading with Risk Awareness
Exposcalp44 is a trading signal focused on consistency, risk management, and long-term account sustainability. This system is built for traders who prefer a realistic and controlled approach, not excessive aggression.
The strategy combines technical analysis based on price structure and momentum, with selective execution. Not every market move is traded — only setups that meet clear risk criteria.
Key characteristics:
Risk management as the top priority
Controlled trading frequency
Focus on keeping drawdown at a reasonable level
No martingale or high-risk grid strategies
This signal is designed for subscribers who understand that trading is a long-term process, not a get-rich-quick scheme. Past performance does not guarantee future results, but discipline and consistency remain the core principles.
Please adjust lot size according to your own risk tolerance.
