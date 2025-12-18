SinyallerBölümler
Gedeon Anggra Jatikusumo

Exposcalp44

Gedeon Anggra Jatikusumo
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
6 (33.33%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (66.67%)
En iyi işlem:
55.80 USD
En kötü işlem:
-58.31 USD
Brüt kâr:
171.12 USD (1 006 pips)
Brüt zarar:
-216.26 USD (1 073 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (54.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
55.80 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
19 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.29
Alış işlemleri:
17 (94.44%)
Satış işlemleri:
1 (5.56%)
Kâr faktörü:
0.79
Beklenen getiri:
-2.51 USD
Ortalama kâr:
28.52 USD
Ortalama zarar:
-18.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-124.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-124.40 USD (5)
Aylık büyüme:
-4.51%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
100.94 USD
Maksimum:
155.67 USD (14.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 10
GBPUSD 8
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -9
GBPUSD -36
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 73
GBPUSD -140
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +55.80 USD
En kötü işlem: -58 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +54.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -124.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live17
0.16 × 91
ICMarketsSC-Live24
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live06
0.56 × 41
ICMarkets-Live14
0.59 × 27
ICMarketsSC-Live32
0.73 × 100
Pepperstone-Edge07
0.86 × 7
ICMarketsSC-Live12
1.07 × 15
ICMarketsSC-Live10
1.28 × 610
ICMarketsSC-Live33
1.37 × 321
LiteForex-ECN.com
1.58 × 12
RoboForex-ECN
1.75 × 299
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
2.29 × 17
TradersWay-Live
2.38 × 13
ICMarkets-Live03
2.50 × 2
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
PlaceATrade-Real-4
4.56 × 158
RSGFinance-Live
7.25 × 63
GrandCapital-Server
24.00 × 4
Exposcalp44 – Disciplined Trading with Risk Awareness

Exposcalp44 is a trading signal focused on consistency, risk management, and long-term account sustainability. This system is built for traders who prefer a realistic and controlled approach, not excessive aggression.

The strategy combines technical analysis based on price structure and momentum, with selective execution. Not every market move is traded — only setups that meet clear risk criteria.

Key characteristics:

Risk management as the top priority

Controlled trading frequency

Focus on keeping drawdown at a reasonable level

No martingale or high-risk grid strategies


This signal is designed for subscribers who understand that trading is a long-term process, not a get-rich-quick scheme. Past performance does not guarantee future results, but discipline and consistency remain the core principles.

Please adjust lot size according to your own risk tolerance.
İnceleme yok
2025.12.18 07:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 07:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
