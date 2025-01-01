SinyallerBölümler
404

Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı

İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:

BreakThrustPro V2
Büyüme
231%
Aboneler
8
Haftalar
61
İşlemler
555
Kazanç
58%
Kâr faktörü
1.47
Maks. düşüş
22%
SwissBot Gold Guardian
Büyüme
1 427%
Aboneler
6
Haftalar
159
İşlemler
621
Kazanç
78%
Kâr faktörü
3.43
Maks. düşüş
32%
MSC Gold Stable Pro
Büyüme
551%
Aboneler
18
Haftalar
86
İşlemler
633
Kazanç
79%
Kâr faktörü
2.34
Maks. düşüş
34%
Deux ex machina
Büyüme
5 223%
Aboneler
5
Haftalar
239
İşlemler
1471
Kazanç
75%
Kâr faktörü
1.86
Maks. düşüş
26%
MSC Gold Invest Pro
Büyüme
553%
Aboneler
25
Haftalar
131
İşlemler
1254
Kazanç
78%
Kâr faktörü
1.63
Maks. düşüş
26%
OnlyUJ
Büyüme
293%
Aboneler
14
Haftalar
75
İşlemler
454
Kazanç
49%
Kâr faktörü
1.42
Maks. düşüş
17%
MagicGW audcad L
Büyüme
1 765%
Aboneler
120
Haftalar
53
İşlemler
1651
Kazanç
79%
Kâr faktörü
5.97
Maks. düşüş
33%
Daily Gold Sniper
Büyüme
723%
Aboneler
36
Haftalar
47
İşlemler
149
Kazanç
95%
Kâr faktörü
2.31
Maks. düşüş
34%
Golden Nuggets
Büyüme
948%
Aboneler
64
Haftalar
31
İşlemler
707
Kazanç
79%
Kâr faktörü
3.95
Maks. düşüş
21%
NoPain MT5
Büyüme
1 637%
Aboneler
82
Haftalar
215
İşlemler
5534
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.68
Maks. düşüş
21%

Uygun sinyal yok mu?
MetaTrader 5 için
2364 mevcut sinyalden birini
seçin ve abone olun

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.