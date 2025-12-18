SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / ELLIOTTWAVEAIGOLD
Xuan Khanh Nguyen

ELLIOTTWAVEAIGOLD

Xuan Khanh Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 6%
VantageInternational-Live 15
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 451
Kârla kapanan işlemler:
1 040 (71.67%)
Zararla kapanan işlemler:
411 (28.33%)
En iyi işlem:
3 041.00 USD
En kötü işlem:
-1 984.17 USD
Brüt kâr:
25 889.46 USD (7 194 734 pips)
Brüt zarar:
-22 959.64 USD (376 666 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (13 395.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13 395.80 USD (22)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.38%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
483
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.33
Alış işlemleri:
723 (49.83%)
Satış işlemleri:
728 (50.17%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
2.02 USD
Ortalama kâr:
24.89 USD
Ortalama zarar:
-55.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-8 918.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8 918.35 USD (20)
Aylık büyüme:
5.91%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 334.86 USD
Maksimum:
9 003.73 USD (14.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.99% (9 003.73 USD)
Varlığa göre:
4.18% (2 206.68 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1419
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 4.2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 2.6K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 041.00 USD
En kötü işlem: -1 984 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +13 395.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -8 918.35 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Tele: https://t.me/elliotwavaivip
İnceleme yok
2025.12.19 23:38
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.18 05:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 05:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
