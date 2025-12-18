SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Mr Midas
Hung Thinh Nguyen

Mr Midas

Hung Thinh Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 22%
PUPrime-Live 4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
94
Kârla kapanan işlemler:
75 (79.78%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (20.21%)
En iyi işlem:
21.96 USD
En kötü işlem:
-9.13 USD
Brüt kâr:
255.75 USD (74 622 pips)
Brüt zarar:
-33.10 USD (3 300 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (130.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
130.57 USD (20)
Sharpe oranı:
0.48
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.33%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
94
Ort. tutma süresi:
23 dakika
Düzelme faktörü:
13.55
Alış işlemleri:
22 (23.40%)
Satış işlemleri:
72 (76.60%)
Kâr faktörü:
7.73
Beklenen getiri:
2.37 USD
Ortalama kâr:
3.41 USD
Ortalama zarar:
-1.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-2.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.43 USD (2)
Aylık büyüme:
22.27%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
16.43 USD (1.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.41% (16.43 USD)
Varlığa göre:
1.49% (18.16 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.s 92
BTCUSD 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.s 212
BTCUSD 11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.s 18K
BTCUSD 53K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21.96 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +130.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

IF YOU ARE LOOKING FOR STRESS FREE SIGNAL THEN THIS IS THE RIGHT CHOICE.

- This strategy is based on a carefully engineered grid system, combining 29 entry tactics with strict risk management.
- Suitable for investors who prefer low-risk, steady growth.

Low Drawdown 5-10%
İnceleme yok
2025.12.18 04:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 04:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Mr Midas
Ayda 30 USD
22%
0
0
USD
1.2K
USD
1
0%
94
79%
100%
7.72
2.37
USD
1%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.