Gusti Muhammad Sahibul Wahyu

Sungukong

Gusti Muhammad Sahibul Wahyu
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
Oval-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
67
Kârla kapanan işlemler:
56 (83.58%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (16.42%)
En iyi işlem:
485.80 USD
En kötü işlem:
-576.00 USD
Brüt kâr:
2 272.48 USD (22 615 pips)
Brüt zarar:
-1 225.50 USD (12 235 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (680.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
680.81 USD (17)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.67%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
1.82
Alış işlemleri:
34 (50.75%)
Satış işlemleri:
33 (49.25%)
Kâr faktörü:
1.85
Beklenen getiri:
15.63 USD
Ortalama kâr:
40.58 USD
Ortalama zarar:
-111.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-144.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-576.00 USD (1)
Aylık büyüme:
20.91%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
576.00 USD (9.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
12.94% (724.26 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.Lcm 41
USDCAD.Lcm 11
USOIL.Lcm 8
GBPJPY.Lcm 5
USDJPY.Lcm 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.Lcm 746
USDCAD.Lcm -259
USOIL.Lcm 420
GBPJPY.Lcm 126
USDJPY.Lcm 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.Lcm 8.8K
USDCAD.Lcm -2.9K
USOIL.Lcm 3.1K
GBPJPY.Lcm 1.2K
USDJPY.Lcm 210
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +485.80 USD
En kötü işlem: -576 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +680.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -144.03 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Oval-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

I, SunGukong , am an individual trader, who focuses on building a trading portfolio for consistent equity growth every month.
İnceleme yok
2025.12.18 04:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

