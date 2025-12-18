SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Institutional Signal
Luis Diego Arroyo Jimenez

Institutional Signal

Luis Diego Arroyo Jimenez
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 115%
ICMarketsSC-MT5-2
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
610
Kârla kapanan işlemler:
306 (50.16%)
Zararla kapanan işlemler:
304 (49.84%)
En iyi işlem:
472.05 USD
En kötü işlem:
-150.26 USD
Brüt kâr:
3 824.96 USD (928 382 pips)
Brüt zarar:
-2 739.17 USD (1 252 103 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (70.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
577.35 USD (4)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.44%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
58
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.57
Alış işlemleri:
354 (58.03%)
Satış işlemleri:
256 (41.97%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
1.78 USD
Ortalama kâr:
12.50 USD
Ortalama zarar:
-9.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-136.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-368.02 USD (7)
Aylık büyüme:
139.91%
Algo alım-satım:
64%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
144.53 USD
Maksimum:
423.00 USD (30.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.46% (421.36 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 419
US30 122
BTCUSD 22
DE40 16
EURUSD 10
USDJPY 5
US500 3
EURGBP 3
XTIUSD 3
EURJPY 2
USDCAD 2
GBPCAD 1
USTEC 1
GBPUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1K
US30 101
BTCUSD -30
DE40 63
EURUSD 19
USDJPY -28
US500 -10
EURGBP -16
XTIUSD -48
EURJPY -16
USDCAD -7
GBPCAD 0
USTEC 52
GBPUSD -17
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 47K
US30 -29K
BTCUSD -390K
DE40 42K
EURUSD 846
USDJPY -1.7K
US500 -2.5K
EURGBP -373
XTIUSD -95
EURJPY -1.2K
USDCAD -153
GBPCAD 0
USTEC 13K
GBPUSD -269
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +472.05 USD
En kötü işlem: -150 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +70.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -136.48 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 68
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-4
0.29 × 14
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.66 × 207
itexsys-Platform
0.67 × 3
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5654
145 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Institutional Signal is a trading signal service based on manual analysis and real human decision-making.

All trades are analyzed and decided by real traders, using market structure, liquidity, order blocks, and institutional context.
We do not use automated systems to generate trade entries or exits.

Automation is used only for position size (lot) calculation, in order to maintain consistent and accurate risk management.
The trade direction, entry, stop loss, and take profit are defined manually by real traders.

Key features:

Manual and discretionary trading.

Institutional approach.

Filtered signals (quality over quantity).

Strict risk management.

Bot used only for lot size calculation.

No automated trade execution.


Disclaimer:

This service does not guarantee profits. Trading involves risk, and past performance does not guarantee future results.
Subscribers are responsible for managing their own risk according to their account size and risk tolerance.
İnceleme yok
2025.12.18 02:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 02:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Institutional Signal
Ayda 30 USD
115%
0
0
USD
2.8K
USD
10
64%
610
50%
100%
1.39
1.78
USD
19%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.