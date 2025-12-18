Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

DooGroup-Live 0.00 × 1 GFXCompanyWLL-Demo 0.00 × 1 BlueberryMarkets-Demo 0.00 × 4 GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES 0.00 × 1 Exness-MT5Real26 0.00 × 14 EverestCM-Live 0.00 × 2 XBTFX-MetaTrader5 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 6 VantageInternational-Live 6 0.00 × 1 Earnex-Trade 0.00 × 68 VantageInternational-Live 5 0.00 × 7 AlpariEvrasia-Real01 0.12 × 42 KuberaCapitalMarkets-Server 0.14 × 688 ICTrading-MT5-4 0.23 × 13 ICMarketsEU-MT5-4 0.29 × 14 FusionMarkets-Demo 0.33 × 6 CapitalXtend-MetaTrader5 0.44 × 9 FxPro-MT5 Live02 0.50 × 2 FPMarkets-Live 0.52 × 180 ICMarkets-MT5 0.58 × 36 ZeroMarkets-Live-1 0.62 × 79 VTMarkets-Live 0.66 × 207 itexsys-Platform 0.67 × 3 StriforLLC-Live 0.72 × 18 XMTrading-MT5 3 0.77 × 5654 145 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya