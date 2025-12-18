- Büyüme
İşlemler:
610
Kârla kapanan işlemler:
306 (50.16%)
Zararla kapanan işlemler:
304 (49.84%)
En iyi işlem:
472.05 USD
En kötü işlem:
-150.26 USD
Brüt kâr:
3 824.96 USD (928 382 pips)
Brüt zarar:
-2 739.17 USD (1 252 103 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (70.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
577.35 USD (4)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.44%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
58
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.57
Alış işlemleri:
354 (58.03%)
Satış işlemleri:
256 (41.97%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
1.78 USD
Ortalama kâr:
12.50 USD
Ortalama zarar:
-9.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-136.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-368.02 USD (7)
Aylık büyüme:
139.91%
Algo alım-satım:
64%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
144.53 USD
Maksimum:
423.00 USD (30.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.46% (421.36 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|419
|US30
|122
|BTCUSD
|22
|DE40
|16
|EURUSD
|10
|USDJPY
|5
|US500
|3
|EURGBP
|3
|XTIUSD
|3
|EURJPY
|2
|USDCAD
|2
|GBPCAD
|1
|USTEC
|1
|GBPUSD
|1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1K
|US30
|101
|BTCUSD
|-30
|DE40
|63
|EURUSD
|19
|USDJPY
|-28
|US500
|-10
|EURGBP
|-16
|XTIUSD
|-48
|EURJPY
|-16
|USDCAD
|-7
|GBPCAD
|0
|USTEC
|52
|GBPUSD
|-17
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|47K
|US30
|-29K
|BTCUSD
|-390K
|DE40
|42K
|EURUSD
|846
|USDJPY
|-1.7K
|US500
|-2.5K
|EURGBP
|-373
|XTIUSD
|-95
|EURJPY
|-1.2K
|USDCAD
|-153
|GBPCAD
|0
|USTEC
|13K
|GBPUSD
|-269
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +472.05 USD
En kötü işlem: -150 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +70.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -136.48 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
DooGroup-Live
|0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
EverestCM-Live
|0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
Earnex-Trade
|0.00 × 68
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-4
|0.29 × 14
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 6
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
VTMarkets-Live
|0.66 × 207
itexsys-Platform
|0.67 × 3
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5654
Institutional Signal is a trading signal service based on manual analysis and real human decision-making.
All trades are analyzed and decided by real traders, using market structure, liquidity, order blocks, and institutional context.
We do not use automated systems to generate trade entries or exits.
Automation is used only for position size (lot) calculation, in order to maintain consistent and accurate risk management.
The trade direction, entry, stop loss, and take profit are defined manually by real traders.
Key features:
Manual and discretionary trading.
Institutional approach.
Filtered signals (quality over quantity).
Strict risk management.
Bot used only for lot size calculation.
No automated trade execution.
Disclaimer:
This service does not guarantee profits. Trading involves risk, and past performance does not guarantee future results.
Subscribers are responsible for managing their own risk according to their account size and risk tolerance.
