- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
65
Kârla kapanan işlemler:
55 (84.61%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (15.38%)
En iyi işlem:
3.28 USD
En kötü işlem:
-1.88 USD
Brüt kâr:
76.79 USD (768 209 pips)
Brüt zarar:
-7.70 USD (76 946 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (26.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
26.11 USD (17)
Sharpe oranı:
0.84
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
65
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
36.75
Alış işlemleri:
51 (78.46%)
Satış işlemleri:
14 (21.54%)
Kâr faktörü:
9.97
Beklenen getiri:
1.06 USD
Ortalama kâr:
1.40 USD
Ortalama zarar:
-0.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.88 USD (1)
Aylık büyüme:
135.47%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.24 USD
Maksimum:
1.88 USD (2.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.24% (1.88 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|65
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSDm
|69
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSDm
|691K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.28 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +26.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.73 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok