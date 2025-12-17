- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
180
Kârla kapanan işlemler:
123 (68.33%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (31.67%)
En iyi işlem:
21.60 USD
En kötü işlem:
-17.34 USD
Brüt kâr:
313.52 USD (36 453 pips)
Brüt zarar:
-246.56 USD (17 325 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (29.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
29.14 USD (8)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
19.15%
Maks. mevduat yükü:
3.50%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
31 dakika
Düzelme faktörü:
1.13
Alış işlemleri:
106 (58.89%)
Satış işlemleri:
74 (41.11%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
0.37 USD
Ortalama kâr:
2.55 USD
Ortalama zarar:
-4.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-57.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-57.39 USD (7)
Aylık büyüme:
3.54%
Yıllık tahmin:
42.89%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
54.72 USD
Maksimum:
59.44 USD (56.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.80% (57.39 USD)
Varlığa göre:
1.78% (0.89 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|174
|BTCUSD
|3
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|64
|BTCUSD
|2
|AUDCAD
|1
|NZDCAD
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3.2K
|BTCUSD
|16K
|AUDCAD
|207
|NZDCAD
|34
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +21.60 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +29.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -57.39 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.24 × 34
|
ICMarketsSC-Live20
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.40 × 57
|
ICMarketsSC-Live10
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.84 × 596
|
ICMarketsSC-Live24
|1.11 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|1.16 × 86
|
ICMarketsSC-Live33
|1.20 × 15
|
ICMarketsSC-Live09
|1.38 × 24
|
ICMarketsSC-Live32
|1.88 × 48
|
ICMarketsSC-Live15
|2.00 × 1
|
FBS-Real-7
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|2.04 × 24
|
FXOpen-ECN Live Server
|2.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live25
|2.75 × 827
|
ICMarketsSC-Live23
|3.05 × 2630
|
ICMarketsSC-Live26
|3.33 × 291
|
ICMarketsEU-Live17
|3.92 × 13
|
ICMarketsSC-Live08
|3.95 × 128
|
ICMarketsSC-Live12
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|4.25 × 8
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
6%
0
0
USD
USD
52
USD
USD
31
100%
180
68%
19%
1.27
0.37
USD
USD
55%
1:500