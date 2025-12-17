Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live08 0.00 × 1 FPMarkets-Live 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live17 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live18 0.24 × 34 ICMarketsSC-Live20 0.33 × 3 ICMarketsSC-Live05 0.40 × 57 ICMarketsSC-Live10 0.50 × 2 ICMarketsSC-Live03 0.84 × 596 ICMarketsSC-Live24 1.11 × 28 ICMarketsSC-Live04 1.16 × 86 ICMarketsSC-Live33 1.20 × 15 ICMarketsSC-Live09 1.38 × 24 ICMarketsSC-Live32 1.88 × 48 ICMarketsSC-Live15 2.00 × 1 FBS-Real-7 2.00 × 1 ICMarketsSC-Live07 2.04 × 24 FXOpen-ECN Live Server 2.08 × 26 ICMarketsSC-Live25 2.75 × 827 ICMarketsSC-Live23 3.05 × 2630 ICMarketsSC-Live26 3.33 × 291 ICMarketsEU-Live17 3.92 × 13 ICMarketsSC-Live08 3.95 × 128 ICMarketsSC-Live12 4.00 × 1 ICMarketsSC-Live16 4.25 × 8 41 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya