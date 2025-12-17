SinyallerBölümler
Majed Mohammed S Albader

IM2I

Majed Mohammed S Albader
0 inceleme
Güvenilirlik
31 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 6%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
180
Kârla kapanan işlemler:
123 (68.33%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (31.67%)
En iyi işlem:
21.60 USD
En kötü işlem:
-17.34 USD
Brüt kâr:
313.52 USD (36 453 pips)
Brüt zarar:
-246.56 USD (17 325 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (29.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
29.14 USD (8)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
19.15%
Maks. mevduat yükü:
3.50%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
31 dakika
Düzelme faktörü:
1.13
Alış işlemleri:
106 (58.89%)
Satış işlemleri:
74 (41.11%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
0.37 USD
Ortalama kâr:
2.55 USD
Ortalama zarar:
-4.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-57.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-57.39 USD (7)
Aylık büyüme:
3.54%
Yıllık tahmin:
42.89%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
54.72 USD
Maksimum:
59.44 USD (56.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.80% (57.39 USD)
Varlığa göre:
1.78% (0.89 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 174
BTCUSD 3
AUDCAD 2
NZDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 64
BTCUSD 2
AUDCAD 1
NZDCAD 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 3.2K
BTCUSD 16K
AUDCAD 207
NZDCAD 34
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21.60 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +29.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -57.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live08
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.24 × 34
ICMarketsSC-Live20
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.40 × 57
ICMarketsSC-Live10
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.84 × 596
ICMarketsSC-Live24
1.11 × 28
ICMarketsSC-Live04
1.16 × 86
ICMarketsSC-Live33
1.20 × 15
ICMarketsSC-Live09
1.38 × 24
ICMarketsSC-Live32
1.88 × 48
ICMarketsSC-Live15
2.00 × 1
FBS-Real-7
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
2.04 × 24
FXOpen-ECN Live Server
2.08 × 26
ICMarketsSC-Live25
2.75 × 827
ICMarketsSC-Live23
3.05 × 2630
ICMarketsSC-Live26
3.33 × 291
ICMarketsEU-Live17
3.92 × 13
ICMarketsSC-Live08
3.95 × 128
ICMarketsSC-Live12
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
4.25 × 8
41 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.17 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 22:57
Trading operations on the account were performed for only 17 days. This comprises 7.8% of days out of the 218 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 22:57
80% of trades performed within 8 days. This comprises 3.67% of days out of the 218 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 22:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.46% of days out of 218 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 22:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.17 21:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 188 days
