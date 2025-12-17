- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
33
Kârla kapanan işlemler:
31 (93.93%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (6.06%)
En iyi işlem:
4.97 SGD
En kötü işlem:
-1.20 SGD
Brüt kâr:
34.44 SGD (2 298 pips)
Brüt zarar:
-4.97 SGD (8 155 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (27.96 SGD)
Maksimum ardışık kâr:
27.96 SGD (20)
Sharpe oranı:
1.04
Alım-satım etkinliği:
92.05%
Maks. mevduat yükü:
4.05%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
18.42
Alış işlemleri:
12 (36.36%)
Satış işlemleri:
21 (63.64%)
Kâr faktörü:
6.93
Beklenen getiri:
0.89 SGD
Ortalama kâr:
1.11 SGD
Ortalama zarar:
-2.49 SGD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.20 SGD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.20 SGD (1)
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.77 SGD
Maksimum:
1.60 SGD (0.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.43% (1.20 SGD)
Varlığa göre:
0.47% (1.32 SGD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|31
|US30
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.r
|25
|US30
|-2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.r
|2.3K
|US30
|-8.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.97 SGD
En kötü işlem: -1 SGD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +27.96 SGD
Maksimum ardışık zarar: -1.20 SGD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
- Micrtrading Indices and Gold
İnceleme yok
