Thomas Gerd Kuenzel

FPMMICTRD

Thomas Gerd Kuenzel
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 12%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
33
Kârla kapanan işlemler:
31 (93.93%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (6.06%)
En iyi işlem:
4.97 SGD
En kötü işlem:
-1.20 SGD
Brüt kâr:
34.44 SGD (2 298 pips)
Brüt zarar:
-4.97 SGD (8 155 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (27.96 SGD)
Maksimum ardışık kâr:
27.96 SGD (20)
Sharpe oranı:
1.04
Alım-satım etkinliği:
92.05%
Maks. mevduat yükü:
4.05%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
18.42
Alış işlemleri:
12 (36.36%)
Satış işlemleri:
21 (63.64%)
Kâr faktörü:
6.93
Beklenen getiri:
0.89 SGD
Ortalama kâr:
1.11 SGD
Ortalama zarar:
-2.49 SGD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.20 SGD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.20 SGD (1)
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.77 SGD
Maksimum:
1.60 SGD (0.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.43% (1.20 SGD)
Varlığa göre:
0.47% (1.32 SGD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.r 31
US30 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.r 25
US30 -2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.r 2.3K
US30 -8.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

- Micrtrading Indices and Gold
İnceleme yok
2025.12.17 19:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.17 18:54
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.17 18:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 18:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
