İşlemler:
65
Kârla kapanan işlemler:
47 (72.30%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (27.69%)
En iyi işlem:
29.44 USD
En kötü işlem:
-9.95 USD
Brüt kâr:
115.94 USD (3 924 pips)
Brüt zarar:
-36.01 USD (1 562 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (16.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
31.10 USD (2)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.75%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
3.63
Alış işlemleri:
37 (56.92%)
Satış işlemleri:
28 (43.08%)
Kâr faktörü:
3.22
Beklenen getiri:
1.23 USD
Ortalama kâr:
2.47 USD
Ortalama zarar:
-2.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-0.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22.01 USD (3)
Aylık büyüme:
8.04%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
22.01 USD (2.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.13% (22.01 USD)
Varlığa göre:
0.04% (0.42 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD-STD
|65
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD-STD
|80
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD-STD
|2.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +29.44 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +16.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.42 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Slow and steady 20% profit per month target.
