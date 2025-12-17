SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GOLD BTC 4
Do Van Mui

GOLD BTC 4

Do Van Mui
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
5.00 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
8.50 USD (8 502 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
2 (8.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8.50 USD (2)
Sharpe oranı:
6.26
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
1 (50.00%)
Satış işlemleri:
1 (50.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
4.25 USD
Ortalama kâr:
4.25 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 2
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 8.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.00 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +8.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

