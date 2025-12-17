- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
9 (52.94%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (47.06%)
En iyi işlem:
6.36 USD
En kötü işlem:
-11.11 USD
Brüt kâr:
25.30 USD (2 525 pips)
Brüt zarar:
-46.16 USD (4 612 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (7.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7.42 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.23
Alım-satım etkinliği:
53.57%
Maks. mevduat yükü:
12.95%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
-0.71
Alış işlemleri:
16 (94.12%)
Satış işlemleri:
1 (5.88%)
Kâr faktörü:
0.55
Beklenen getiri:
-1.23 USD
Ortalama kâr:
2.81 USD
Ortalama zarar:
-5.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-19.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.28 USD (3)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.86 USD
Maksimum:
29.51 USD (27.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.16% (29.51 USD)
Varlığa göre:
5.83% (5.26 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-21
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-2.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 1
|
XMTrading-MT5 2
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.40 × 25
|
FBSTradestone-Real
|1.53 × 36
|
Alpari-MT5
|1.58 × 19
|
FPMarketsLLC-Live
|1.75 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.79 × 170
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.00 × 37
|
Exness-MT5Real5
|2.91 × 11
|
Exness-MT5Real31
|3.18 × 57
|
ICTrading-MT5-4
|3.27 × 33
|
Tickmill-Live
|5.35 × 17
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-21%
0
0
USD
USD
79
USD
USD
1
0%
17
52%
54%
0.54
-1.23
USD
USD
27%
1:400