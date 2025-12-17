- Büyüme
İşlemler:
19
Kârla kapanan işlemler:
19 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
12.55 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
66.97 USD (5 682 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
19 (66.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
66.97 USD (19)
Sharpe oranı:
0.97
Alım-satım etkinliği:
71.05%
Maks. mevduat yükü:
3.92%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
16 (84.21%)
Satış işlemleri:
3 (15.79%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
3.52 USD
Ortalama kâr:
3.52 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
7.42% (17.67 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD.i#
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD.i#
|67
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD.i#
|5.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
