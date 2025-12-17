Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Eightcap-Real 0.00 × 1 BCS-Real 0.00 × 2 XMGlobal-Real 22 0.00 × 1 ICMarkets-Live05 0.00 × 4 ICMarkets-Live08 0.00 × 2 AM-Live2 0.00 × 3 Just2Trade-Real2 0.00 × 5 OANDA-v20 Live 0.00 × 5 NgelPartners-Live 0.00 × 1 Lucrorfx-Live 0.00 × 5 LiteFinance-ECN2.com 0.00 × 1 ICMarkets-Live07 0.00 × 2 InvestAZ-REAL 0.00 × 1 FXCC1-Live 0.00 × 19 Exness-Real14 0.00 × 1 BenchMark-Real 0.00 × 1 LQDLLC-Live01 0.00 × 50 Axi-US12-Live 0.00 × 2 MYFXMarkets-US09-Live 0.00 × 1 JFD-Live02 0.00 × 1 Exness-Real20 0.00 × 17 FXOpenUK-Real1 0.00 × 2 LandFX-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live09 0.00 × 1 HFMarketsEurope-Live Server2 0.00 × 1 527 daha fazla...