İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
32 (94.11%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (5.88%)
En iyi işlem:
8.80 USD
En kötü işlem:
-12.04 USD
Brüt kâr:
65.27 USD (49 953 pips)
Brüt zarar:
-12.10 USD (12 101 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (18.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
29.59 USD (10)
Sharpe oranı:
0.54
Alım-satım etkinliği:
67.11%
Maks. mevduat yükü:
17.68%
En son işlem:
49 dakika önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
4.42
Alış işlemleri:
5 (14.71%)
Satış işlemleri:
29 (85.29%)
Kâr faktörü:
5.39
Beklenen getiri:
1.56 USD
Ortalama kâr:
2.04 USD
Ortalama zarar:
-6.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-12.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12.04 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
12.04 USD (2.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.25% (12.04 USD)
Varlığa göre:
11.92% (64.37 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|XAGUSD
|3
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|1
|USDJPY
|1
|NZDCHF
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|37
|XAGUSD
|14
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|USDJPY
|0
|NZDCHF
|0
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|37K
|XAGUSD
|273
|GBPUSD
|94
|EURUSD
|66
|USDJPY
|40
|NZDCHF
|23
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.80 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +18.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.04 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
BCS-Real
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
AM-Live2
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 5
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 5
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 2
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
BenchMark-Real
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 2
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real20
|0.00 × 17
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
