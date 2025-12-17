- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
15 (65.21%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (34.78%)
En iyi işlem:
23.20 USD
En kötü işlem:
-25.95 USD
Brüt kâr:
71.36 USD (18 567 pips)
Brüt zarar:
-112.26 USD (11 427 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (25.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
43.74 USD (6)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
16.42%
Maks. mevduat yükü:
14.33%
En son işlem:
28 dakika önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.61
Alış işlemleri:
10 (43.48%)
Satış işlemleri:
13 (56.52%)
Kâr faktörü:
0.64
Beklenen getiri:
-1.78 USD
Ortalama kâr:
4.76 USD
Ortalama zarar:
-14.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-65.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-65.15 USD (3)
Aylık büyüme:
15.67%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
67.43 USD
Maksimum:
67.43 USD (99.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
96.74% (67.43 USD)
Varlığa göre:
0.54% (0.19 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|USDJPY
|4
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|2
|BTCUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|13
|USDJPY
|5
|EURUSD
|-26
|GBPUSD
|-39
|BTCUSD
|6
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|934
|USDJPY
|741
|EURUSD
|-2.6K
|GBPUSD
|-3.9K
|BTCUSD
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +23.20 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +25.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -65.15 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 5
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 5
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 32
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 6
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 24
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 2
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 18
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 4
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.03 × 34
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.18 × 57
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.20 × 5
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.25 × 8
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-95%
0
0
USD
USD
35
USD
USD
26
0%
23
65%
16%
0.63
-1.78
USD
USD
97%
1:200