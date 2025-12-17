SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SOCIAL TRADING USDJPY
Mustafa

SOCIAL TRADING USDJPY

Mustafa
0 inceleme
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -95%
OctaFX-Real10
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
15 (65.21%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (34.78%)
En iyi işlem:
23.20 USD
En kötü işlem:
-25.95 USD
Brüt kâr:
71.36 USD (18 567 pips)
Brüt zarar:
-112.26 USD (11 427 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (25.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
43.74 USD (6)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
16.42%
Maks. mevduat yükü:
14.33%
En son işlem:
28 dakika önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.61
Alış işlemleri:
10 (43.48%)
Satış işlemleri:
13 (56.52%)
Kâr faktörü:
0.64
Beklenen getiri:
-1.78 USD
Ortalama kâr:
4.76 USD
Ortalama zarar:
-14.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-65.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-65.15 USD (3)
Aylık büyüme:
15.67%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
67.43 USD
Maksimum:
67.43 USD (99.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
96.74% (67.43 USD)
Varlığa göre:
0.54% (0.19 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 13
USDJPY 4
EURUSD 2
GBPUSD 2
BTCUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 13
USDJPY 5
EURUSD -26
GBPUSD -39
BTCUSD 6
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 934
USDJPY 741
EURUSD -2.6K
GBPUSD -3.9K
BTCUSD 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +23.20 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +25.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -65.15 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live31
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 5
TickmillEU-Live
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 5
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 32
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 6
RoboForex-ECN-2
0.00 × 24
TitanFX-03
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 2
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 2
TitanFX-05
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 18
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real9
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.03 × 34
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.18 × 57
UltimaMarkets-Live 2
0.20 × 5
LiteFinance-ECN2.com
0.25 × 8
67 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.17 09:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 09:45
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.17 07:42
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 4.52% of days out of the 177 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 07:42
80% of trades performed within 5 days. This comprises 2.82% of days out of the 177 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 07:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.17 07:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 21 days
