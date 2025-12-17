- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
50
Kârla kapanan işlemler:
48 (96.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (4.00%)
En iyi işlem:
15.10 USD
En kötü işlem:
-23.00 USD
Brüt kâr:
308.25 USD (6 145 pips)
Brüt zarar:
-35.20 USD (702 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (296.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
296.80 USD (46)
Sharpe oranı:
0.94
Alım-satım etkinliği:
71.23%
Maks. mevduat yükü:
173.99%
En son işlem:
18 dakika önce
Hafta başına işlemler:
64
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
7.76
Alış işlemleri:
47 (94.00%)
Satış işlemleri:
3 (6.00%)
Kâr faktörü:
8.76
Beklenen getiri:
5.46 USD
Ortalama kâr:
6.42 USD
Ortalama zarar:
-17.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-35.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-35.20 USD (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
23.75 USD
Maksimum:
35.20 USD (3.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.48% (35.20 USD)
Varlığa göre:
65.23% (859.53 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD#
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD#
|273
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD#
|5.4K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15.10 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 46
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +296.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -35.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok