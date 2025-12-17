- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
92
Kârla kapanan işlemler:
83 (90.21%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (9.78%)
En iyi işlem:
4.18 USD
En kötü işlem:
-41.59 USD
Brüt kâr:
224.83 USD (22 837 pips)
Brüt zarar:
-109.51 USD (10 253 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (62.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
62.65 USD (25)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.77
Alış işlemleri:
85 (92.39%)
Satış işlemleri:
7 (7.61%)
Kâr faktörü:
2.05
Beklenen getiri:
1.25 USD
Ortalama kâr:
2.71 USD
Ortalama zarar:
-12.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-41.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-41.59 USD (1)
Aylık büyüme:
7.27%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
76%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.90 USD
Maksimum:
41.59 USD (7.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDs-
|92
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDs-
|115
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDs-
|13K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.18 USD
En kötü işlem: -42 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +62.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -41.59 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GMI3-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
量化短线趋势头皮单，500美金1：1比例跟单，止损8%一次全量化EA运行
İnceleme yok