- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
10 (62.50%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (37.50%)
En iyi işlem:
32.43 USD
En kötü işlem:
-11.30 USD
Brüt kâr:
113.56 USD (113 556 pips)
Brüt zarar:
-37.62 USD (37 618 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (57.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
57.66 USD (4)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
5.39
Alış işlemleri:
9 (56.25%)
Satış işlemleri:
7 (43.75%)
Kâr faktörü:
3.02
Beklenen getiri:
4.75 USD
Ortalama kâr:
11.36 USD
Ortalama zarar:
-6.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-14.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.10 USD (3)
Aylık büyüme:
303.76%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
14.10 USD (15.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|16
|
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|76
|
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|76K
|
|
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +32.43 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +57.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
亏小的，赚大的，等住了
