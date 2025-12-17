SinyallerBölümler
Thadeu Lima De Oliveira

EA MASTER v5

Thadeu Lima De Oliveira
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -32%
FBS-Real-8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
2 (25.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (75.00%)
En iyi işlem:
11.50 USD
En kötü işlem:
-20.00 USD
Brüt kâr:
18.11 USD (176 pips)
Brüt zarar:
-82.00 USD (818 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (11.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.50 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.70
Alım-satım etkinliği:
39.24%
Maks. mevduat yükü:
17.82%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
4 (50.00%)
Satış işlemleri:
4 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.22
Beklenen getiri:
-7.99 USD
Ortalama kâr:
9.06 USD
Ortalama zarar:
-13.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-46.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-46.20 USD (3)
Aylık büyüme:
-31.95%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
63.89 USD
Maksimum:
63.89 USD (31.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.95% (63.89 USD)
Varlığa göre:
10.96% (17.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -64
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -642
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.50 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +11.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -46.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XM.COM-Real 10
0.00 × 1
Ava-Real 1
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
EGlobal-Cent1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
XMTrading-Real 34
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 7
NPBFX-Real
0.00 × 2
BDSwissGlobal-Real01
0.00 × 2
ACYFX-Live
0.00 × 2
PrimusMarkets-Live-2
0.00 × 4
Alpari-Standard3
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
FxPro.com-Real06
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 2
ICMarkets-Live08
0.00 × 1
Exness-Real6
0.00 × 3
Pepperstone-Edge03
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 7
XMAU-Real 20
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 1
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 10
138 daha fazla...
🚀 Título Sugerido: Trend Master Pro: Tendência + Soros (Compounding)

📊 Visão Geral da Estratégia

Este sinal opera com o EA Trend Master v5, um sistema robusto desenvolvido para capturar tendências de mercado com precisão cirúrgica. A lógica combina a força de 3 Médias Móveis Exponenciais (EMAs) com filtros de RSI e Price Action (Pinbars) para evitar falsas entradas.

O grande diferencial deste sinal é o Gerenciamento Soros (Anti-Martingale): nós aumentamos o lote apenas quando estamos ganhando, utilizando o "lucro da casa" para alavancar os resultados, e voltamos ao lote mínimo em caso de perda. Isso protege o capital principal enquanto maximiza os períodos de tendência forte.

🛠️ Como o Robô Opera?

  1. Filtro de Tendência Macro: Utiliza uma EMA lenta (350 períodos) para garantir que operamos apenas a favor da tendência principal .

  2. Gatilho de Entrada: Cruzamento de médias (Rápida x Média) ou Padrões de Price Action (Pinbars) .

  3. Filtro de Exaustão: O RSI (20) impede compras no topo (sobrecompra) ou vendas no fundo (sobrevenda) .

  4. Saída Dinâmica: Utiliza Trailing Stop para proteger o lucro assim que o mercado anda a favor .

🛡️ Gestão de Risco e Capital

  • Soros Inteligente: O lote aumenta progressivamente (multiplicador 1.5x) apenas após operações vencedoras. Se houver loss, o lote reseta para o inicial .

  • Proteção de Margem: O sistema possui um algoritmo interno que verifica o saldo livre antes de cada entrada. Se não houver margem para o lote de Soros, ele reduz a mão automaticamente para proteger a conta de chamadas de margem (Margin Call) .

  • Stop Loss e Take Profit: Todas as ordens são abertas com SL e TP definidos fisicamente na corretora .

💡 Recomendações para Assinantes

Para copiar este sinal com segurança e proporcionalidade, recomendo:

  • Banca Mínima Sugerida: $200 USD (Contas Standard) ou $20 USD (Contas Cent).

  • Alavancagem: Mínimo 1:500.

  • Deslizamento (Slippage): Copiar as ordens "sem recotação" se possível.

  • VPS: Recomendado usar VPS para execução rápida, embora o sinal funcione bem sem ela devido ao foco em tendências e não em scalping de alta frequência.

⚠️ Aviso de Risco: Rentabilidade passada não é garantia de lucro futuro. O sistema utiliza Soros (juros compostos nas operações), o que pode aumentar a volatilidade do saldo em curtos períodos para buscar maiores retornos a longo prazo.



İnceleme yok
2025.12.19 17:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 16:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 07:06
Share of trading days is too low
2025.12.18 07:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.18 06:03
Share of trading days is too low
2025.12.18 06:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.17 01:36
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 01:36
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 00:36
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.17 00:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 00:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EA MASTER v5
Ayda 30 USD
-32%
0
0
USD
136
USD
1
100%
8
25%
39%
0.22
-7.99
USD
32%
1:500
