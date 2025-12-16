SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Flight Boeing01
HOANG TRUNG DUONG

Flight Boeing01

HOANG TRUNG DUONG
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 0%
EGlobal-Classic3
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
4 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
4.14 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
10.17 USD (5 363 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
4 (10.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10.17 USD (4)
Sharpe oranı:
2.57
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
4 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
2.54 USD
Ortalama kâr:
2.54 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 5.4K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.14 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +10.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobal-Classic3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 7
Tickmill-Live
0.00 × 4
EGlobal-Cent7
0.00 × 4
EGlobal-Cent1
0.00 × 2
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.68 × 50
Valutrades-Real-HK
1.04 × 55
Exness-Real18
3.12 × 17
Alpari-Pro.ECN
8.15 × 13
Alpari-Standard3
10.81 × 26
OctaFX-Real
11.78 × 9
EGlobal-Classic3
17.20 × 133
EGlobalTrade-Classic3
17.46 × 281
RoboForex-ECN-3
23.03 × 221
RoboForex-Prime
23.90 × 112
FXOpen-ECN Live Server
25.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
25.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
28.10 × 21
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.12.17 00:36
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.17 00:36
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.17 00:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 00:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol