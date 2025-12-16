- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
4 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
4.14 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
10.17 USD (5 363 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
4 (10.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10.17 USD (4)
Sharpe oranı:
2.57
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
4 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
2.54 USD
Ortalama kâr:
2.54 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|5.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.14 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +10.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobal-Classic3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
EGlobal-Cent7
|0.00 × 4
|
EGlobal-Cent1
|0.00 × 2
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.68 × 50
|
Valutrades-Real-HK
|1.04 × 55
|
Exness-Real18
|3.12 × 17
|
Alpari-Pro.ECN
|8.15 × 13
|
Alpari-Standard3
|10.81 × 26
|
OctaFX-Real
|11.78 × 9
|
EGlobal-Classic3
|17.20 × 133
|
EGlobalTrade-Classic3
|17.46 × 281
|
RoboForex-ECN-3
|23.03 × 221
|
RoboForex-Prime
|23.90 × 112
|
FXOpen-ECN Live Server
|25.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|25.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|28.10 × 21
İnceleme yok