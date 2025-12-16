- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
125
Kârla kapanan işlemler:
120 (96.00%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (4.00%)
En iyi işlem:
88.96 USD
En kötü işlem:
-1.83 USD
Brüt kâr:
1 099.13 USD (1 031 845 pips)
Brüt zarar:
-2.66 USD (2 652 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
92 (910.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
910.76 USD (92)
Sharpe oranı:
0.51
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
13.60%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
483.03
Alış işlemleri:
125 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
413.21
Beklenen getiri:
8.77 USD
Ortalama kâr:
9.16 USD
Ortalama zarar:
-0.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-2.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.27 USD (2)
Aylık büyüme:
166.76%
Algo alım-satım:
3%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2.27 USD (0.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.19% (2.27 USD)
Varlığa göre:
8.77% (411.57 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|125
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +88.96 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 92
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +910.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.27 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok
