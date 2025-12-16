SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TRADERPRO NEXT 2026
Weldes Da Silva Campos

TRADERPRO NEXT 2026

Weldes Da Silva Campos
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 6 326%
XMGlobal-Real 8
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
314
Kârla kapanan işlemler:
201 (64.01%)
Zararla kapanan işlemler:
113 (35.99%)
En iyi işlem:
119.76 USD
En kötü işlem:
-144.48 USD
Brüt kâr:
2 388.55 USD (62 987 pips)
Brüt zarar:
-1 334.46 USD (41 752 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (194.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
203.60 USD (7)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
6.23%
Maks. mevduat yükü:
8.55%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
191
Ort. tutma süresi:
26 dakika
Düzelme faktörü:
4.65
Alış işlemleri:
212 (67.52%)
Satış işlemleri:
102 (32.48%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
3.36 USD
Ortalama kâr:
11.88 USD
Ortalama zarar:
-11.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-42.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-217.82 USD (5)
Aylık büyüme:
6 326.44%
Algo alım-satım:
45%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
70.70 USD
Maksimum:
226.50 USD (26.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
96.87% (226.50 USD)
Varlığa göre:
0.90% (1.86 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD# 314
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD# 1.1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD# 21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +119.76 USD
En kötü işlem: -144 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +194.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -42.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Sou CEO da TraderPro Capital.

O principal grupo de investimentos mundial dedicado a dar suporte a indivíduos e a empresas ambiciosas em seu crescimento financeiro.

Altos retornos e riscos controlados.

İnceleme yok
2025.12.17 00:36
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 00:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 00:36
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.16 22:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 22:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TRADERPRO NEXT 2026
Ayda 100 USD
6 326%
0
0
USD
206
USD
2
45%
314
64%
6%
1.78
3.36
USD
97%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.