Paulo Jose Azevedo Ferreira

Mr Paul

Paulo Jose Azevedo Ferreira
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
ClearInvestimentos-CLEAR
1:1
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
69
Kârla kapanan işlemler:
50 (72.46%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (27.54%)
En iyi işlem:
121.00 BRL
En kötü işlem:
-118.00 BRL
Brüt kâr:
1 347.00 BRL (6 735 pips)
Brüt zarar:
-829.00 BRL (4 145 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (298.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
298.00 BRL (14)
Sharpe oranı:
NaN
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
69
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
2.38
Alış işlemleri:
30 (43.48%)
Satış işlemleri:
39 (56.52%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
7.51 BRL
Ortalama kâr:
26.94 BRL
Ortalama zarar:
-43.63 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-218.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-218.00 BRL (5)
Aylık büyüme:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
64.00 BRL
Maksimum:
218.00 BRL (92.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 BRL)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WINZ25 64
WING26 5
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WINZ25 220
WING26 9
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WINZ25 2.5K
WING26 100
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +121.00 BRL
En kötü işlem: -118 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +298.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -218.00 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ClearInvestimentos-CLEAR" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ClearInvestimentos-CLEAR
0.88 × 199
İnceleme yok
2025.12.16 18:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 18:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 18:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 16:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.16 16:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 16:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
