İşlemler:
69
Kârla kapanan işlemler:
50 (72.46%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (27.54%)
En iyi işlem:
121.00 BRL
En kötü işlem:
-118.00 BRL
Brüt kâr:
1 347.00 BRL (6 735 pips)
Brüt zarar:
-829.00 BRL (4 145 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (298.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
298.00 BRL (14)
Sharpe oranı:
NaN
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
69
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
2.38
Alış işlemleri:
30 (43.48%)
Satış işlemleri:
39 (56.52%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
7.51 BRL
Ortalama kâr:
26.94 BRL
Ortalama zarar:
-43.63 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-218.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-218.00 BRL (5)
Aylık büyüme:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
64.00 BRL
Maksimum:
218.00 BRL (92.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 BRL)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 BRL)
Dağılım
Sembol
İşlemler
Sell
Buy
WINZ25
64
WING26
5
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
Sembol
Brüt kâr, USD
Zarar, USD
Kâr, USD
WINZ25
220
WING26
9
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
Sembol
Brüt kâr, pips
Zarar, pips
Kâr, pips
WINZ25
2.5K
WING26
100
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +121.00 BRL
En kötü işlem: -118 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +298.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -218.00 BRL
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ClearInvestimentos-CLEAR" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
