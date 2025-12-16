- Büyüme
İşlemler:
44
Kârla kapanan işlemler:
32 (72.72%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (27.27%)
En iyi işlem:
2.09 USD
En kötü işlem:
-3.18 USD
Brüt kâr:
13.30 USD (1 313 pips)
Brüt zarar:
-23.72 USD (2 366 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (3.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3.68 USD (9)
Sharpe oranı:
-0.19
Alım-satım etkinliği:
1.23%
Maks. mevduat yükü:
3.75%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
48 saniye
Düzelme faktörü:
-0.86
Alış işlemleri:
44 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.56
Beklenen getiri:
-0.24 USD
Ortalama kâr:
0.42 USD
Ortalama zarar:
-1.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-5.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.51 USD (2)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.11 USD
Maksimum:
12.07 USD (4.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.01% (12.07 USD)
Varlığa göre:
0.71% (2.11 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-10
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-1.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.09 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +3.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.51 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
ICMarketsSC-Live17
|6.70 × 10
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
İnceleme yok
