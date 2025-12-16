- Büyüme
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
26 (74.28%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (25.71%)
En iyi işlem:
2.44 USD
En kötü işlem:
-3.30 USD
Brüt kâr:
13.44 USD (13 361 pips)
Brüt zarar:
-19.53 USD (19 546 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (6.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6.00 USD (10)
Sharpe oranı:
-0.13
Alım-satım etkinliği:
0.29%
Maks. mevduat yükü:
2.20%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
-0.62
Alış işlemleri:
29 (82.86%)
Satış işlemleri:
6 (17.14%)
Kâr faktörü:
0.69
Beklenen getiri:
-0.17 USD
Ortalama kâr:
0.52 USD
Ortalama zarar:
-2.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-3.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.39 USD (2)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.58 USD
Maksimum:
9.83 USD (2.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.44% (9.83 USD)
Varlığa göre:
0.47% (1.90 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-6.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.44 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +6.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.39 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
İnceleme yok
