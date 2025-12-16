- Büyüme
İşlemler:
45
Kârla kapanan işlemler:
31 (68.88%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (31.11%)
En iyi işlem:
1.95 USD
En kötü işlem:
-3.50 USD
Brüt kâr:
16.26 USD (16 193 pips)
Brüt zarar:
-32.08 USD (32 075 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (4.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.68 USD (9)
Sharpe oranı:
-0.24
Alım-satım etkinliği:
5.02%
Maks. mevduat yükü:
3.35%
En son işlem:
21 dakika önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
-0.75
Alış işlemleri:
44 (97.78%)
Satış işlemleri:
1 (2.22%)
Kâr faktörü:
0.51
Beklenen getiri:
-0.35 USD
Ortalama kâr:
0.52 USD
Ortalama zarar:
-2.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-5.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.44 USD (2)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.82 USD
Maksimum:
21.05 USD (5.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.51% (21.05 USD)
Varlığa göre:
2.84% (7.53 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-16
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-16K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.95 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +4.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.44 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
-6%
0
0
USD
USD
259
USD
USD
1
100%
45
68%
5%
0.50
-0.35
USD
USD
8%
1:500