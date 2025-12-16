SinyallerBölümler
Arnaldo Americo Dos Santos

Nexify

Arnaldo Americo Dos Santos
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 4%
4xCube-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
120
Kârla kapanan işlemler:
77 (64.16%)
Zararla kapanan işlemler:
43 (35.83%)
En iyi işlem:
29.28 BRL
En kötü işlem:
-27.82 BRL
Brüt kâr:
485.28 BRL (1 536 748 pips)
Brüt zarar:
-378.52 BRL (6 261 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (47.41 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
56.96 BRL (7)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
56.84%
Maks. mevduat yükü:
0.72%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
112
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
1.35
Alış işlemleri:
70 (58.33%)
Satış işlemleri:
50 (41.67%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
0.89 BRL
Ortalama kâr:
6.30 BRL
Ortalama zarar:
-8.80 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-9.71 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-61.75 BRL (4)
Aylık büyüme:
3.84%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.54 BRL
Maksimum:
78.83 BRL (3.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.48% (51.85 BRL)
Varlığa göre:
0.42% (15.12 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDxx 98
EURUSDxx 12
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDxx 54
EURUSDxx 22
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDxx 1.9K
EURUSDxx 956
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +29.28 BRL
En kötü işlem: -28 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +47.41 BRL
Maksimum ardışık zarar: -9.71 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "4xCube-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.12.16 16:27
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.16 15:27
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.16 15:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 15:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.