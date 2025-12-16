- Büyüme
İşlemler:
109
Kârla kapanan işlemler:
71 (65.13%)
Zararla kapanan işlemler:
38 (34.86%)
En iyi işlem:
19.79 USD
En kötü işlem:
-15.52 USD
Brüt kâr:
158.57 USD (233 842 pips)
Brüt zarar:
-148.34 USD (399 527 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (11.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23.77 USD (2)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
53 dakika
Düzelme faktörü:
0.27
Alış işlemleri:
42 (38.53%)
Satış işlemleri:
67 (61.47%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.09 USD
Ortalama kâr:
2.23 USD
Ortalama zarar:
-3.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-16.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.49 USD (2)
Aylık büyüme:
34.70%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
37.40 USD
Maksimum:
37.40 USD (23.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|43
|BTCUSD
|23
|XAUUSD
|19
|US500
|18
|USDJPY
|6
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|ETHUSD
|30
|BTCUSD
|-18
|XAUUSD
|10
|US500
|-8
|USDJPY
|-4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|ETHUSD
|18K
|BTCUSD
|-181K
|XAUUSD
|1.2K
|US500
|-3.5K
|USDJPY
|-537
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19.79 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +11.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.06 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
InstaForex-USA2.com
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.05 × 38
|
ATCBrokers-Live 1
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.60 × 5
|
Tickmill-Live
|0.73 × 692
|
ICMarkets-Live07
|0.86 × 199
|
Tickmill-Live02
|0.89 × 1077
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 6
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 757
|
RoboForex-Prime
|1.19 × 16
|
ICMarkets-Live22
|1.34 × 41
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
CDGGlobal-Live
|1.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live03
|1.44 × 18
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|1.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live15
|1.80 × 218
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
顺势突破策略
主做黄金和以太坊，
一次一单，每单都带动态止盈止损
交流学习可以加，微.信：jjj117118119
