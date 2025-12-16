SinyallerBölümler
Shuangqing Liu

WH6771

Shuangqing Liu
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
109
Kârla kapanan işlemler:
71 (65.13%)
Zararla kapanan işlemler:
38 (34.86%)
En iyi işlem:
19.79 USD
En kötü işlem:
-15.52 USD
Brüt kâr:
158.57 USD (233 842 pips)
Brüt zarar:
-148.34 USD (399 527 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (11.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23.77 USD (2)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
53 dakika
Düzelme faktörü:
0.27
Alış işlemleri:
42 (38.53%)
Satış işlemleri:
67 (61.47%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.09 USD
Ortalama kâr:
2.23 USD
Ortalama zarar:
-3.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-16.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.49 USD (2)
Aylık büyüme:
34.70%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
37.40 USD
Maksimum:
37.40 USD (23.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ETHUSD 43
BTCUSD 23
XAUUSD 19
US500 18
USDJPY 6
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ETHUSD 30
BTCUSD -18
XAUUSD 10
US500 -8
USDJPY -4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ETHUSD 18K
BTCUSD -181K
XAUUSD 1.2K
US500 -3.5K
USDJPY -537
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.79 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +11.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live03
0.00 × 5
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
InstaForex-USA2.com
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.05 × 38
ATCBrokers-Live 1
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.60 × 5
Tickmill-Live
0.73 × 692
ICMarkets-Live07
0.86 × 199
Tickmill-Live02
0.89 × 1077
ICMarkets-Live15
1.00 × 6
ICMarkets-Live12
1.17 × 757
RoboForex-Prime
1.19 × 16
ICMarkets-Live22
1.34 × 41
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
CDGGlobal-Live
1.36 × 11
ICMarketsSC-Live03
1.44 × 18
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live25
1.76 × 41
ICMarketsSC-Live15
1.80 × 218
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
40 daha fazla...
顺势突破策略

主做黄金和以太坊，

一次一单，每单都带动态止盈止损

交流学习可以加，微.信：jjj117118119

İnceleme yok
2025.12.16 14:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 14:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 13:24
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.16 13:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 13:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
