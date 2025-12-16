SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / US100 Growth2
Yang Hu

US100 Growth2

Yang Hu
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 299 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 9%
Exness-MT5Real31
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 855
Kârla kapanan işlemler:
1 246 (67.16%)
Zararla kapanan işlemler:
609 (32.83%)
En iyi işlem:
61.19 USD
En kötü işlem:
-79.08 USD
Brüt kâr:
7 343.52 USD (11 324 099 pips)
Brüt zarar:
-7 167.70 USD (11 822 811 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (19.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
899.92 USD (26)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.88%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
870
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
0.15
Alış işlemleri:
1 010 (54.45%)
Satış işlemleri:
845 (45.55%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.09 USD
Ortalama kâr:
5.89 USD
Ortalama zarar:
-11.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-0.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-717.37 USD (11)
Aylık büyüme:
8.79%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
36.83 USD
Maksimum:
1 187.69 USD (37.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.67% (1 187.69 USD)
Varlığa göre:
1.60% (34.89 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USTEC 1855
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USTEC 176
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USTEC -499K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +61.19 USD
En kötü işlem: -79 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +19.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real31
11.58 × 19
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
US100 Steady Growth
İnceleme yok
2025.12.16 12:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 12:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
US100 Growth2
Ayda 299 USD
9%
0
0
USD
2.2K
USD
4
100%
1 855
67%
100%
1.02
0.09
USD
38%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.