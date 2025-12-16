SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Close position at the end of the day
Vytautas Paliokas

Close position at the end of the day

Vytautas Paliokas
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 24%
RoboForex-Pro-3
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
11 (61.11%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (38.89%)
En iyi işlem:
17.91 USD
En kötü işlem:
-19.60 USD
Brüt kâr:
83.42 USD (2 402 pips)
Brüt zarar:
-53.82 USD (1 270 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (50.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
50.38 USD (8)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
30.37%
En son işlem:
42 dakika önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
1.51
Alış işlemleri:
7 (38.89%)
Satış işlemleri:
11 (61.11%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
1.64 USD
Ortalama kâr:
7.58 USD
Ortalama zarar:
-7.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.60 USD (1)
Aylık büyüme:
24.32%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.68 USD
Maksimum:
19.60 USD (11.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.05% (16.52 USD)
Varlığa göre:
11.29% (19.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 3
GBPUSD 2
EURAUD 2
AUDNZD 2
EURUSD 1
AUDUSD 1
AUDCHF 1
USDCAD 1
AUDCAD 1
EURNZD 1
NZDJPY 1
CADCHF 1
EURCAD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 19
GBPUSD -20
EURAUD 3
AUDNZD 12
EURUSD -1
AUDUSD 8
AUDCHF -15
USDCAD 18
AUDCAD 0
EURNZD -17
NZDJPY 8
CADCHF 2
EURCAD 12
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 578
GBPUSD -402
EURAUD 91
AUDNZD 418
EURUSD -12
AUDUSD 164
AUDCHF -234
USDCAD 493
AUDCAD -2
EURNZD -570
NZDJPY 251
CADCHF 24
EURCAD 333
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17.91 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +50.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.77 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

JustForex-Live3
0.00 × 4
Hankotrade-Live
0.00 × 4
OxSecurities-Live
0.00 × 4
Exness-Real4
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 5
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Exness-Real7
0.00 × 4
Axi-US05-Live
0.00 × 73
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
JustForex-Live4
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 8
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 4
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 6
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 23
AxioryAsia-02Live
0.00 × 28
Darwinex-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 14
Tickmill-Live02
0.00 × 15
Exness-Real
0.00 × 2
OctaFX-Real5
0.00 × 2
Exness-Real6
0.00 × 12
FxPro.com-Real08
0.00 × 5
140 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.12.16 12:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 12:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Close position at the end of the day
Ayda 30 USD
24%
0
0
USD
151
USD
1
0%
18
61%
100%
1.54
1.64
USD
12%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.