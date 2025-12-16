- Büyüme
İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
11 (61.11%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (38.89%)
En iyi işlem:
17.91 USD
En kötü işlem:
-19.60 USD
Brüt kâr:
83.42 USD (2 402 pips)
Brüt zarar:
-53.82 USD (1 270 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (50.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
50.38 USD (8)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
30.37%
En son işlem:
42 dakika önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
1.51
Alış işlemleri:
7 (38.89%)
Satış işlemleri:
11 (61.11%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
1.64 USD
Ortalama kâr:
7.58 USD
Ortalama zarar:
-7.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.60 USD (1)
Aylık büyüme:
24.32%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.68 USD
Maksimum:
19.60 USD (11.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.05% (16.52 USD)
Varlığa göre:
11.29% (19.30 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|3
|GBPUSD
|2
|EURAUD
|2
|AUDNZD
|2
|EURUSD
|1
|AUDUSD
|1
|AUDCHF
|1
|USDCAD
|1
|AUDCAD
|1
|EURNZD
|1
|NZDJPY
|1
|CADCHF
|1
|EURCAD
|1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|19
|GBPUSD
|-20
|EURAUD
|3
|AUDNZD
|12
|EURUSD
|-1
|AUDUSD
|8
|AUDCHF
|-15
|USDCAD
|18
|AUDCAD
|0
|EURNZD
|-17
|NZDJPY
|8
|CADCHF
|2
|EURCAD
|12
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|578
|GBPUSD
|-402
|EURAUD
|91
|AUDNZD
|418
|EURUSD
|-12
|AUDUSD
|164
|AUDCHF
|-234
|USDCAD
|493
|AUDCAD
|-2
|EURNZD
|-570
|NZDJPY
|251
|CADCHF
|24
|EURCAD
|333
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.91 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +50.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.77 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
JustForex-Live3
|0.00 × 4
Hankotrade-Live
|0.00 × 4
OxSecurities-Live
|0.00 × 4
Exness-Real4
|0.00 × 3
Exness-Real29
|0.00 × 5
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
Exness-Real7
|0.00 × 4
Axi-US05-Live
|0.00 × 73
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
Alpari-Trade
|0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
JustForex-Live4
|0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 8
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 4
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 6
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 23
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 28
Darwinex-Live
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 14
Tickmill-Live02
|0.00 × 15
Exness-Real
|0.00 × 2
OctaFX-Real5
|0.00 × 2
Exness-Real6
|0.00 × 12
FxPro.com-Real08
|0.00 × 5
