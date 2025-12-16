- Büyüme
İşlemler:
254
Kârla kapanan işlemler:
143 (56.29%)
Zararla kapanan işlemler:
111 (43.70%)
En iyi işlem:
45.10 USD
En kötü işlem:
-18.59 USD
Brüt kâr:
270.15 USD (1 143 987 pips)
Brüt zarar:
-179.34 USD (1 095 412 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (95.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
95.02 USD (39)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
84.88%
Maks. mevduat yükü:
1.00%
En son işlem:
15 dakika önce
Hafta başına işlemler:
254
Ort. tutma süresi:
30 dakika
Düzelme faktörü:
1.21
Alış işlemleri:
164 (64.57%)
Satış işlemleri:
90 (35.43%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
0.36 USD
Ortalama kâr:
1.89 USD
Ortalama zarar:
-1.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-1.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-61.39 USD (10)
Aylık büyüme:
6.08%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
28.22 USD
Maksimum:
74.88 USD (21.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.29% (27.91 USD)
Varlığa göre:
3.08% (27.39 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|215
|XAUUSD
|38
|AUDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|16
|XAUUSD
|74
|AUDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|44K
|XAUUSD
|4.2K
|AUDCAD
|113
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +45.10 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 39
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +95.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.99 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.04 × 71
|
ICMarketsSC-Live32
|0.30 × 50
|
ICMarketsSC-Live33
|0.57 × 113
|
ICMarketsSC-Live10
|0.63 × 409
|
RoboForex-ECN
|0.93 × 202
|
Pepperstone-Edge07
|1.54 × 13
|
PlaceATrade-Real-4
|2.51 × 130
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.68 × 80
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|7.25 × 4
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
Automatic trading 24/7 based on tested bots.
İnceleme yok
