İşlemler:
175
Kârla kapanan işlemler:
151 (86.28%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (13.71%)
En iyi işlem:
53.64 USD
En kötü işlem:
-133.65 USD
Brüt kâr:
1 294.57 USD (42 956 pips)
Brüt zarar:
-599.65 USD (20 629 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (195.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
276.75 USD (18)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
3.42%
Maks. mevduat yükü:
60.99%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
36 dakika
Düzelme faktörü:
1.42
Alış işlemleri:
130 (74.29%)
Satış işlemleri:
45 (25.71%)
Kâr faktörü:
2.16
Beklenen getiri:
3.97 USD
Ortalama kâr:
8.57 USD
Ortalama zarar:
-24.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-489.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-489.27 USD (4)
Aylık büyüme:
177.50%
Algo alım-satım:
9%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
138.73 USD
Maksimum:
489.27 USD (65.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
80.86% (489.27 USD)
Varlığa göre:
0.93% (4.95 USD)
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|166
|EURUSD
|2
|AUDUSD
|2
|NZDUSD
|2
|BTCUSD
|1
|USDCHF
|1
|USDCAD
|1
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|693
|EURUSD
|1
|AUDUSD
|0
|NZDUSD
|0
|BTCUSD
|0
|USDCHF
|0
|USDCAD
|0
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|21K
|EURUSD
|98
|AUDUSD
|37
|NZDUSD
|48
|BTCUSD
|894
|USDCHF
|7
|USDCAD
|10
En iyi işlem: +53.64 USD
En kötü işlem: -134 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +195.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -489.27 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 25
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.03 × 192
|
Tickmill-Live10
|0.11 × 95
|
ThreeTrader-Live
|0.19 × 643
|
ICMarketsSC-Live26
|0.49 × 1194
|
Exness-Real11
|0.66 × 56
|
RoboForex-Prime
|0.71 × 92
|
BlueberryMarkets-Live
|0.76 × 390
|
ICMarketsSC-Live32
|0.78 × 6791
|
ICMarketsSC-Live15
|1.30 × 47
|
Pepperstone-Edge12
|1.35 × 183
|
Tradeview-Live
|1.36 × 14
|
OctaFX-Real7
|1.39 × 346
|
Tickmill-Live04
|2.00 × 12
|
OctaFX-Real
|2.12 × 281
|
OctaFX-Real3
|2.63 × 48
|
VantageFXInternational-Live 4
|2.75 × 4
|
RoboForex-Pro-3
|3.23 × 22
|
SageFx-Live
|3.47 × 167
|
TradeMaxGlobal-Live10
|4.17 × 1785
|
NPBFX-Real
|4.23 × 40
|
OctaFX-Real8
|4.67 × 244
|
ICMarketsSC-Live24
|4.70 × 40
İnceleme yok
