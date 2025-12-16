Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live09 0.00 × 25 ICMarketsSC-Live03 0.00 × 1 Alpari-ECN1 0.00 × 2 Exness-Real17 0.03 × 192 Tickmill-Live10 0.11 × 95 ThreeTrader-Live 0.19 × 643 ICMarketsSC-Live26 0.49 × 1194 Exness-Real11 0.66 × 56 RoboForex-Prime 0.71 × 92 BlueberryMarkets-Live 0.76 × 390 ICMarketsSC-Live32 0.78 × 6791 ICMarketsSC-Live15 1.30 × 47 Pepperstone-Edge12 1.35 × 183 Tradeview-Live 1.36 × 14 OctaFX-Real7 1.39 × 346 Tickmill-Live04 2.00 × 12 OctaFX-Real 2.12 × 281 OctaFX-Real3 2.63 × 48 VantageFXInternational-Live 4 2.75 × 4 RoboForex-Pro-3 3.23 × 22 SageFx-Live 3.47 × 167 TradeMaxGlobal-Live10 4.17 × 1785 NPBFX-Real 4.23 × 40 OctaFX-Real8 4.67 × 244 ICMarketsSC-Live24 4.70 × 40 5 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya