Jamalludin Othman

DinOth

Jamalludin Othman
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 178%
OctaFX-Real3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
175
Kârla kapanan işlemler:
151 (86.28%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (13.71%)
En iyi işlem:
53.64 USD
En kötü işlem:
-133.65 USD
Brüt kâr:
1 294.57 USD (42 956 pips)
Brüt zarar:
-599.65 USD (20 629 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (195.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
276.75 USD (18)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
3.42%
Maks. mevduat yükü:
60.99%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
36 dakika
Düzelme faktörü:
1.42
Alış işlemleri:
130 (74.29%)
Satış işlemleri:
45 (25.71%)
Kâr faktörü:
2.16
Beklenen getiri:
3.97 USD
Ortalama kâr:
8.57 USD
Ortalama zarar:
-24.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-489.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-489.27 USD (4)
Aylık büyüme:
177.50%
Algo alım-satım:
9%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
138.73 USD
Maksimum:
489.27 USD (65.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
80.86% (489.27 USD)
Varlığa göre:
0.93% (4.95 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 166
EURUSD 2
AUDUSD 2
NZDUSD 2
BTCUSD 1
USDCHF 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 693
EURUSD 1
AUDUSD 0
NZDUSD 0
BTCUSD 0
USDCHF 0
USDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 21K
EURUSD 98
AUDUSD 37
NZDUSD 48
BTCUSD 894
USDCHF 7
USDCAD 10
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +53.64 USD
En kötü işlem: -134 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +195.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -489.27 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 25
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
Alpari-ECN1
0.00 × 2
Exness-Real17
0.03 × 192
Tickmill-Live10
0.11 × 95
ThreeTrader-Live
0.19 × 643
ICMarketsSC-Live26
0.49 × 1194
Exness-Real11
0.66 × 56
RoboForex-Prime
0.71 × 92
BlueberryMarkets-Live
0.76 × 390
ICMarketsSC-Live32
0.78 × 6791
ICMarketsSC-Live15
1.30 × 47
Pepperstone-Edge12
1.35 × 183
Tradeview-Live
1.36 × 14
OctaFX-Real7
1.39 × 346
Tickmill-Live04
2.00 × 12
OctaFX-Real
2.12 × 281
OctaFX-Real3
2.63 × 48
VantageFXInternational-Live 4
2.75 × 4
RoboForex-Pro-3
3.23 × 22
SageFx-Live
3.47 × 167
TradeMaxGlobal-Live10
4.17 × 1785
NPBFX-Real
4.23 × 40
OctaFX-Real8
4.67 × 244
ICMarketsSC-Live24
4.70 × 40
5 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.16 11:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 11:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 11:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.16 10:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.