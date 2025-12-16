Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AMarkets-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5 0.00 × 7 FxPro-MT5 Live02 0.00 × 1 XMGlobal-MT5 9 0.09 × 164 ForexClub-MT5 Real Server 0.33 × 46 AMarkets-Real 0.76 × 134 PhillipFutures-Server 2.46 × 13 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 3.50 × 2 FreshForex-MT5 4.63 × 8 RoboForex-Pro 5.50 × 4