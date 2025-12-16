SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Foundation Trend
Konstantin Chobu

Foundation Trend

Konstantin Chobu
0 inceleme
19 hafta
0 / 0 USD
0%
AMarkets-Real
1:10
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
8 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (20.00%)
En iyi işlem:
40.62 USD
En kötü işlem:
-53.32 USD
Brüt kâr:
78.13 USD (5 754 pips)
Brüt zarar:
-73.20 USD (3 989 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (69.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
69.54 USD (6)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
203 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
16 gün
Düzelme faktörü:
0.08
Alış işlemleri:
7 (70.00%)
Satış işlemleri:
3 (30.00%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.49 USD
Ortalama kâr:
9.77 USD
Ortalama zarar:
-36.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-53.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-53.32 USD (1)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
64.61 USD (13.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 6
AUDUSD 3
NZDUSD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -27
AUDUSD 20
NZDUSD 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -1.5K
AUDUSD 2K
NZDUSD 1.2K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +40.62 USD
En kötü işlem: -53 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +69.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -53.32 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AMarkets-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 7
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.09 × 164
ForexClub-MT5 Real Server
0.33 × 46
AMarkets-Real
0.76 × 134
PhillipFutures-Server
2.46 × 13
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.50 × 2
FreshForex-MT5
4.63 × 8
RoboForex-Pro
5.50 × 4
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.12.16 09:21
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 7.09% of days out of the 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 09:21
80% of trades performed within 6 days. This comprises 4.72% of days out of the 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 09:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.16 09:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 203 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol