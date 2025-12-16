- Büyüme
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
8 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (20.00%)
En iyi işlem:
40.62 USD
En kötü işlem:
-53.32 USD
Brüt kâr:
78.13 USD (5 754 pips)
Brüt zarar:
-73.20 USD (3 989 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (69.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
69.54 USD (6)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
203 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
16 gün
Düzelme faktörü:
0.08
Alış işlemleri:
7 (70.00%)
Satış işlemleri:
3 (30.00%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.49 USD
Ortalama kâr:
9.77 USD
Ortalama zarar:
-36.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-53.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-53.32 USD (1)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
64.61 USD (13.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6
|AUDUSD
|3
|NZDUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-27
|AUDUSD
|20
|NZDUSD
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-1.5K
|AUDUSD
|2K
|NZDUSD
|1.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AMarkets-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 7
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.09 × 164
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.33 × 46
|
AMarkets-Real
|0.76 × 134
|
PhillipFutures-Server
|2.46 × 13
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.50 × 2
|
FreshForex-MT5
|4.63 × 8
|
RoboForex-Pro
|5.50 × 4
