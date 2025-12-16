- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
181
Kârla kapanan işlemler:
147 (81.21%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (18.78%)
En iyi işlem:
22.54 CHF
En kötü işlem:
-19.52 CHF
Brüt kâr:
112.30 CHF (31 448 pips)
Brüt zarar:
-56.79 CHF (35 014 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (16.08 CHF)
Maksimum ardışık kâr:
23.57 CHF (21)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
43.45%
Maks. mevduat yükü:
15.08%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
181
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
2.72
Alış işlemleri:
95 (52.49%)
Satış işlemleri:
86 (47.51%)
Kâr faktörü:
1.98
Beklenen getiri:
0.31 CHF
Ortalama kâr:
0.76 CHF
Ortalama zarar:
-1.67 CHF
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-3.60 CHF)
Maksimum ardışık zarar:
-19.52 CHF (1)
Aylık büyüme:
55.51%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 CHF
Maksimum:
20.42 CHF (16.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.66% (19.97 CHF)
Varlığa göre:
0.83% (1.21 CHF)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|126
|US30
|39
|GER40
|12
|US100
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.r
|57
|US30
|0
|GER40
|-1
|US100
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.r
|5K
|US30
|1K
|GER40
|-6.2K
|US100
|-3.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +22.54 CHF
En kötü işlem: -20 CHF
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +16.08 CHF
Maksimum ardışık zarar: -3.60 CHF
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
- Micro Trading Gold and Indices
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
56%
0
0
USD
USD
156
CHF
CHF
1
85%
181
81%
43%
1.97
0.31
CHF
CHF
16%
1:500