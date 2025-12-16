SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / FPMMCTD
Thomas Gerd Kuenzel

FPMMCTD

Thomas Gerd Kuenzel
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 56%
FPMarketsLLC-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
181
Kârla kapanan işlemler:
147 (81.21%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (18.78%)
En iyi işlem:
22.54 CHF
En kötü işlem:
-19.52 CHF
Brüt kâr:
112.30 CHF (31 448 pips)
Brüt zarar:
-56.79 CHF (35 014 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (16.08 CHF)
Maksimum ardışık kâr:
23.57 CHF (21)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
43.45%
Maks. mevduat yükü:
15.08%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
181
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
2.72
Alış işlemleri:
95 (52.49%)
Satış işlemleri:
86 (47.51%)
Kâr faktörü:
1.98
Beklenen getiri:
0.31 CHF
Ortalama kâr:
0.76 CHF
Ortalama zarar:
-1.67 CHF
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-3.60 CHF)
Maksimum ardışık zarar:
-19.52 CHF (1)
Aylık büyüme:
55.51%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 CHF
Maksimum:
20.42 CHF (16.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.66% (19.97 CHF)
Varlığa göre:
0.83% (1.21 CHF)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.r 126
US30 39
GER40 12
US100 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.r 57
US30 0
GER40 -1
US100 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.r 5K
US30 1K
GER40 -6.2K
US100 -3.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +22.54 CHF
En kötü işlem: -20 CHF
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +16.08 CHF
Maksimum ardışık zarar: -3.60 CHF

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 8
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
- Micro Trading Gold and Indices
İnceleme yok
2025.12.16 10:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 10:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 10:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 09:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 08:18
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.16 08:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 08:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FPMMCTD
Ayda 30 USD
56%
0
0
USD
156
CHF
1
85%
181
81%
43%
1.97
0.31
CHF
16%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.