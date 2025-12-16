- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
52
Kârla kapanan işlemler:
29 (55.76%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (44.23%)
En iyi işlem:
4.12 USD
En kötü işlem:
-9.89 USD
Brüt kâr:
43.46 USD (155 977 pips)
Brüt zarar:
-32.50 USD (69 429 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (3.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6.19 USD (2)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.87%
En son işlem:
8 dakika önce
Hafta başına işlemler:
64
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
0.50
Alış işlemleri:
26 (50.00%)
Satış işlemleri:
26 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
0.21 USD
Ortalama kâr:
1.50 USD
Ortalama zarar:
-1.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.75 USD (2)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.07 USD
Maksimum:
21.90 USD (4.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.17% (21.90 USD)
Varlığa göre:
2.99% (15.67 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|SPXUSD
|14
|XAUUSD_i
|12
|BTCUSD
|10
|USDCAD_i
|4
|USDCHF_i
|4
|GBPUSD_i
|3
|AUDUSD_i
|3
|EURUSD_i
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|SPXUSD
|-2
|XAUUSD_i
|5
|BTCUSD
|9
|USDCAD_i
|0
|USDCHF_i
|-2
|GBPUSD_i
|-3
|AUDUSD_i
|1
|EURUSD_i
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|SPXUSD
|-4.6K
|XAUUSD_i
|4.9K
|BTCUSD
|86K
|USDCAD_i
|12
|USDCHF_i
|-34
|GBPUSD_i
|-287
|AUDUSD_i
|88
|EURUSD_i
|39
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.12 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +3.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.47 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Profit > 30%/every month, DD < 15%. SL < 10% all floating trades.
EA trade full time 100%. The mql5 statistical got alittle wrong sometimes.
Enjoy your life.
Telegram @tungsaigon
Email: sprucevn@gmail.com
Open Pro Account in Weltrade for maximize the profit with my invite link:
İnceleme yok
