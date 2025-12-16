SinyallerBölümler
Tung Nguyen

SmartAIpro

Tung Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
Weltrade-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
52
Kârla kapanan işlemler:
29 (55.76%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (44.23%)
En iyi işlem:
4.12 USD
En kötü işlem:
-9.89 USD
Brüt kâr:
43.46 USD (155 977 pips)
Brüt zarar:
-32.50 USD (69 429 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (3.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6.19 USD (2)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.87%
En son işlem:
8 dakika önce
Hafta başına işlemler:
64
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
0.50
Alış işlemleri:
26 (50.00%)
Satış işlemleri:
26 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
0.21 USD
Ortalama kâr:
1.50 USD
Ortalama zarar:
-1.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.75 USD (2)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.07 USD
Maksimum:
21.90 USD (4.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.17% (21.90 USD)
Varlığa göre:
2.99% (15.67 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
SPXUSD 14
XAUUSD_i 12
BTCUSD 10
USDCAD_i 4
USDCHF_i 4
GBPUSD_i 3
AUDUSD_i 3
EURUSD_i 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
SPXUSD -2
XAUUSD_i 5
BTCUSD 9
USDCAD_i 0
USDCHF_i -2
GBPUSD_i -3
AUDUSD_i 1
EURUSD_i 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
SPXUSD -4.6K
XAUUSD_i 4.9K
BTCUSD 86K
USDCAD_i 12
USDCHF_i -34
GBPUSD_i -287
AUDUSD_i 88
EURUSD_i 39
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.12 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +3.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 35
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 7
Exness-MT5Real8
0.00 × 53
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 8
Weltrade-Real
0.46 × 13
Profit > 30%/every month, DD < 15%. SL < 10% all floating trades.

EA trade full time 100%. The mql5 statistical got alittle wrong sometimes.


Enjoy your life. 

Telegram @tungsaigon

Email: sprucevn@gmail.com

Open Pro Account in Weltrade for maximize the profit with my invite link: 


İnceleme yok
2025.12.16 08:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 07:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 07:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SmartAIpro
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
511
USD
1
100%
52
55%
100%
1.33
0.21
USD
4%
1:500
Kopyala

