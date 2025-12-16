- Büyüme
İşlemler:
58
Kârla kapanan işlemler:
45 (77.58%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (22.41%)
En iyi işlem:
16.79 USD
En kötü işlem:
-108.11 USD
Brüt kâr:
211.45 USD (61 893 pips)
Brüt zarar:
-456.25 USD (130 013 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (46.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
63.65 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.16
Alım-satım etkinliği:
71.05%
Maks. mevduat yükü:
71.39%
En son işlem:
11 dakika önce
Hafta başına işlemler:
62
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
-0.63
Alış işlemleri:
37 (63.79%)
Satış işlemleri:
21 (36.21%)
Kâr faktörü:
0.46
Beklenen getiri:
-4.22 USD
Ortalama kâr:
4.70 USD
Ortalama zarar:
-35.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-46.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-108.11 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
353.15 USD
Maksimum:
386.29 USD (27.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.30% (386.29 USD)
Varlığa göre:
40.03% (371.02 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|58
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-245
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-68K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +16.79 USD
En kötü işlem: -108 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +46.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -46.01 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 171
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
