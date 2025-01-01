SinyallerBölümler
404

Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı

İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:

Deux ex machina
Büyüme
5 223%
Aboneler
4
Haftalar
239
İşlemler
1471
Kazanç
75%
Kâr faktörü
1.86
Maks. düşüş
26%
MSC Gold Stable Pro
Büyüme
551%
Aboneler
18
Haftalar
86
İşlemler
633
Kazanç
79%
Kâr faktörü
2.34
Maks. düşüş
34%
NoPain MT5
Büyüme
1 637%
Aboneler
82
Haftalar
215
İşlemler
5534
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.68
Maks. düşüş
21%
OnlyUJ
Büyüme
286%
Aboneler
11
Haftalar
74
İşlemler
452
Kazanç
49%
Kâr faktörü
1.40
Maks. düşüş
17%
Daily Gold Sniper
Büyüme
713%
Aboneler
35
Haftalar
47
İşlemler
148
Kazanç
95%
Kâr faktörü
2.30
Maks. düşüş
34%
Golden Nuggets
Büyüme
875%
Aboneler
61
Haftalar
31
İşlemler
699
Kazanç
79%
Kâr faktörü
3.82
Maks. düşüş
21%
MagicGW audcad L
Büyüme
1 735%
Aboneler
114
Haftalar
53
İşlemler
1637
Kazanç
79%
Kâr faktörü
5.96
Maks. düşüş
33%
MSC Gold Invest Pro
Büyüme
553%
Aboneler
25
Haftalar
131
İşlemler
1254
Kazanç
78%
Kâr faktörü
1.63
Maks. düşüş
26%
Scalp IC Markets MT5
Büyüme
625%
Aboneler
7
Haftalar
210
İşlemler
2006
Kazanç
74%
Kâr faktörü
1.71
Maks. düşüş
33%
SwissBot Gold Guardian
Büyüme
1 413%
Aboneler
6
Haftalar
159
İşlemler
619
Kazanç
78%
Kâr faktörü
3.42
Maks. düşüş
32%

Uygun sinyal yok mu?
MetaTrader 5 için
2367 mevcut sinyalden birini
seçin ve abone olun

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.