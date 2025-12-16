- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
5
Kârla kapanan işlemler:
4 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (20.00%)
En iyi işlem:
42.36 USD
En kötü işlem:
-5.99 USD
Brüt kâr:
52.36 USD (3 160 pips)
Brüt zarar:
-6.76 USD (588 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (45.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
45.55 USD (3)
Sharpe oranı:
0.54
Alım-satım etkinliği:
23.79%
Maks. mevduat yükü:
20.40%
En son işlem:
47 dakika önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
29 dakika
Düzelme faktörü:
7.34
Alış işlemleri:
1 (20.00%)
Satış işlemleri:
4 (80.00%)
Kâr faktörü:
7.75
Beklenen getiri:
9.12 USD
Ortalama kâr:
13.09 USD
Ortalama zarar:
-6.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-5.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.99 USD (1)
Algo alım-satım:
40%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.22 USD
Maksimum:
6.21 USD (1.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.58% (6.10 USD)
Varlığa göre:
0.47% (5.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|46
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.6K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +42.36 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +45.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.99 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|7.53 × 774
|
FBS-Real
|10.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 40 USD
8%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
40%
5
80%
24%
7.74
9.12
USD
USD
1%
1:200