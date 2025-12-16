- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
74
Kârla kapanan işlemler:
39 (52.70%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (47.30%)
En iyi işlem:
200.49 USD
En kötü işlem:
-153.27 USD
Brüt kâr:
1 289.68 USD (53 618 pips)
Brüt zarar:
-818.05 USD (28 089 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (47.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
301.92 USD (3)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
1.12
Alış işlemleri:
37 (50.00%)
Satış işlemleri:
37 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.58
Beklenen getiri:
6.37 USD
Ortalama kâr:
33.07 USD
Ortalama zarar:
-23.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-37.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-419.36 USD (4)
Aylık büyüme:
27.20%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
419.36 USD (50.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|472
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|26K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +200.49 USD
En kötü işlem: -153 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +47.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -37.26 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-05" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok