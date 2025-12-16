- Büyüme
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
7 (58.33%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (41.67%)
En iyi işlem:
22.69 USD
En kötü işlem:
-20.66 USD
Brüt kâr:
55.46 USD (193 533 pips)
Brüt zarar:
-49.27 USD (105 000 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (52.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
52.57 USD (6)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
145.83%
En son işlem:
18 dakika önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.13
Alış işlemleri:
10 (83.33%)
Satış işlemleri:
2 (16.67%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
0.52 USD
Ortalama kâr:
7.92 USD
Ortalama zarar:
-9.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-46.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-46.04 USD (4)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
46.04 USD
Maksimum:
46.04 USD (46.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.04% (46.04 USD)
Varlığa göre:
36.43% (38.64 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|7
|BTCUSDm
|5
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|-16
|BTCUSDm
|22
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|-9.4K
|BTCUSDm
|98K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
scalping-xau-btc
İnceleme yok
