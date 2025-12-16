SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Singalfxrotop1
Hoang Thuy Dung

Singalfxrotop1

Hoang Thuy Dung
0 inceleme
Güvenilirlik
76 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 -100%
FxPro.com-Real07
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
146
Kârla kapanan işlemler:
112 (76.71%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (23.29%)
En iyi işlem:
75.84 USD
En kötü işlem:
-315.24 USD
Brüt kâr:
1 311.21 USD (107 955 pips)
Brüt zarar:
-1 640.46 USD (54 464 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
80 (1 088.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 088.75 USD (80)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
449.85%
En son işlem:
31 dakika önce
Hafta başına işlemler:
121
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
-0.25
Alış işlemleri:
117 (80.14%)
Satış işlemleri:
29 (19.86%)
Kâr faktörü:
0.80
Beklenen getiri:
-2.26 USD
Ortalama kâr:
11.71 USD
Ortalama zarar:
-48.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-1 312.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 312.83 USD (15)
Aylık büyüme:
-100.00%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
329.25 USD
Maksimum:
1 312.83 USD (119.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (263.45 USD)
Varlığa göre:
87.57% (1 107.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 83
USDJPY 38
AUDUSD 18
CHFJPY 7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD -34
USDJPY -99
AUDUSD -263
CHFJPY 67
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 61K
USDJPY -6.1K
AUDUSD -3.8K
CHFJPY 2.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +75.84 USD
En kötü işlem: -315 USD
Maksimum ardışık kazanç: 80
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +1 088.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 312.83 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro.com-Real07" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FxPro.com-Real05
0.00 × 96
Pepperstone-Edge09
0.00 × 3
ICMarkets-Live15
0.00 × 18
ICMarkets-Live17
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
FXCM-USDReal02
0.00 × 6
FxPro.com-Real07
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
FxPro.com-Real01
0.00 × 5
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 13
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 28
Swissquote-Live6
0.48 × 80
Pepperstone-Edge05
0.83 × 6
FxPro.com-Real02
1.00 × 3
FxPro.com-Real04
2.33 × 6
İnceleme yok
2025.12.16 03:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 02:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.16 01:12
Trading operations on the account were performed for only 17 days. This comprises 3.18% of days out of the 534 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 01:12
80% of trades performed within 5 days. This comprises 0.94% of days out of the 534 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 01:12
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
