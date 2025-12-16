Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro.com-Real07" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FxPro.com-Real05 0.00 × 96 Pepperstone-Edge09 0.00 × 3 ICMarkets-Live15 0.00 × 18 ICMarkets-Live17 0.00 × 3 ICMarkets-Live01 0.00 × 1 FXCM-USDReal02 0.00 × 6 FxPro.com-Real07 0.00 × 2 ForexTimeFXTM-ECN 0.00 × 2 FxPro.com-Real01 0.00 × 5 MonetaMarkets-Live 6 0.00 × 13 Tickmill-Live05 0.00 × 1 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.00 × 28 Swissquote-Live6 0.48 × 80 Pepperstone-Edge05 0.83 × 6 FxPro.com-Real02 1.00 × 3 FxPro.com-Real04 2.33 × 6 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya