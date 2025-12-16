- Büyüme
İşlemler:
146
Kârla kapanan işlemler:
112 (76.71%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (23.29%)
En iyi işlem:
75.84 USD
En kötü işlem:
-315.24 USD
Brüt kâr:
1 311.21 USD (107 955 pips)
Brüt zarar:
-1 640.46 USD (54 464 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
80 (1 088.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 088.75 USD (80)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
449.85%
En son işlem:
31 dakika önce
Hafta başına işlemler:
121
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
-0.25
Alış işlemleri:
117 (80.14%)
Satış işlemleri:
29 (19.86%)
Kâr faktörü:
0.80
Beklenen getiri:
-2.26 USD
Ortalama kâr:
11.71 USD
Ortalama zarar:
-48.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-1 312.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 312.83 USD (15)
Aylık büyüme:
-100.00%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
329.25 USD
Maksimum:
1 312.83 USD (119.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (263.45 USD)
Varlığa göre:
87.57% (1 107.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|83
|USDJPY
|38
|AUDUSD
|18
|CHFJPY
|7
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|-34
|USDJPY
|-99
|AUDUSD
|-263
|CHFJPY
|67
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|61K
|USDJPY
|-6.1K
|AUDUSD
|-3.8K
|CHFJPY
|2.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +75.84 USD
En kötü işlem: -315 USD
Maksimum ardışık kazanç: 80
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +1 088.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 312.83 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro.com-Real07" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 96
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 18
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real01
|0.00 × 5
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 13
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 28
|
Swissquote-Live6
|0.48 × 80
|
Pepperstone-Edge05
|0.83 × 6
|
FxPro.com-Real02
|1.00 × 3
|
FxPro.com-Real04
|2.33 × 6
