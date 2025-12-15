SinyallerBölümler
Yurii Ivanov

Manual trading

Yurii Ivanov
0 inceleme
44 hafta
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
136
Kârla kapanan işlemler:
58 (42.64%)
Zararla kapanan işlemler:
78 (57.35%)
En iyi işlem:
34.03 USD
En kötü işlem:
-4.20 USD
Brüt kâr:
157.60 USD (2 703 pips)
Brüt zarar:
-115.48 USD (2 277 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (3.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
69.00 USD (6)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
101
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
0.76
Alış işlemleri:
34 (25.00%)
Satış işlemleri:
102 (75.00%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
0.31 USD
Ortalama kâr:
2.72 USD
Ortalama zarar:
-1.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-50.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-50.65 USD (24)
Aylık büyüme:
11.41%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
26.24 USD
Maksimum:
55.13 USD (65.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 134
AUDUSD 1
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 42
AUDUSD 0
GBPUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 405
AUDUSD 3
GBPUSD 18
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +34.03 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 24
Maksimum ardışık kâr: +3.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -50.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageFX-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 13
FXCC1-Trade
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
RoboForex-ECN
0.57 × 3318
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
ICMarkets-MT5
1.00 × 10
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.11 × 487
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Exness-MT5Real28
1.67 × 3
Grafikler Kullanarak Manuel EUR/USD İşlemleri (6E1!+DX1!)


İnceleme yok
2025.12.15 23:09
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 3.57% of days out of the 308 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 23:09
80% of trades performed within 5 days. This comprises 1.62% of days out of the 308 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 23:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
