- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
136
Kârla kapanan işlemler:
58 (42.64%)
Zararla kapanan işlemler:
78 (57.35%)
En iyi işlem:
34.03 USD
En kötü işlem:
-4.20 USD
Brüt kâr:
157.60 USD (2 703 pips)
Brüt zarar:
-115.48 USD (2 277 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (3.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
69.00 USD (6)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
101
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
0.76
Alış işlemleri:
34 (25.00%)
Satış işlemleri:
102 (75.00%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
0.31 USD
Ortalama kâr:
2.72 USD
Ortalama zarar:
-1.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-50.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-50.65 USD (24)
Aylık büyüme:
11.41%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
26.24 USD
Maksimum:
55.13 USD (65.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|134
|AUDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|42
|AUDUSD
|0
|GBPUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|405
|AUDUSD
|3
|GBPUSD
|18
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +34.03 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 24
Maksimum ardışık kâr: +3.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -50.65 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 13
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
Alpari-MT5
|0.41 × 17
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
RoboForex-ECN
|0.57 × 3318
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
ICMarkets-MT5
|1.00 × 10
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.11 × 487
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.16 × 202
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 141
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
Exness-MT5Real28
|1.67 × 3
Grafikler Kullanarak Manuel EUR/USD İşlemleri (6E1!+DX1!)
İnceleme yok