SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Bicalho 11
Denis Rodrigo Bicalho

Bicalho 11

Denis Rodrigo Bicalho
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 20%
VantageInternational-Live 5
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
161
Kârla kapanan işlemler:
124 (77.01%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (22.98%)
En iyi işlem:
28.80 USD
En kötü işlem:
-110.37 USD
Brüt kâr:
420.72 USD (577 156 pips)
Brüt zarar:
-292.54 USD (164 472 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (60.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
60.14 USD (16)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
90.07%
Maks. mevduat yükü:
20.55%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
0.91
Alış işlemleri:
99 (61.49%)
Satış işlemleri:
62 (38.51%)
Kâr faktörü:
1.44
Beklenen getiri:
0.80 USD
Ortalama kâr:
3.39 USD
Ortalama zarar:
-7.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-128.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-128.37 USD (4)
Aylık büyüme:
12.39%
Yıllık tahmin:
150.34%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
141.03 USD (10.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.66% (141.03 USD)
Varlığa göre:
1.77% (3.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 55
BTCUSD 21
EURUSD 19
EURNZD 16
EURCAD 10
GBPCHF 9
AUDUSD 4
USDCHF 4
GBPJPY 4
USDJPY 4
EURGBP 3
USDCAD 3
AUDJPY 2
AUDNZD 2
CADCHF 1
NZDCHF 1
CADJPY 1
NZDCAD 1
EURAUD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 45
BTCUSD 25
EURUSD 51
EURNZD -104
EURCAD 43
GBPCHF 40
AUDUSD 5
USDCHF 6
GBPJPY 22
USDJPY -10
EURGBP 5
USDCAD 3
AUDJPY -2
AUDNZD 1
CADCHF 1
NZDCHF 1
CADJPY -4
NZDCAD 0
EURAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 3.1K
BTCUSD 403K
EURUSD 2.3K
EURNZD -2.3K
EURCAD 1.6K
GBPCHF 2K
AUDUSD 459
USDCHF 432
GBPJPY 1.1K
USDJPY -132
EURGBP 334
USDCAD 391
AUDJPY -240
AUDNZD 188
CADCHF 89
NZDCHF 60
CADJPY -120
NZDCAD 50
EURAUD 17
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +28.80 USD
En kötü işlem: -110 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +60.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -128.37 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Bicalho11
İnceleme yok
2025.12.17 05:39
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.92% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 04:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 04:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 23:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 22:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.15 22:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 22:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Bicalho 11
Ayda 30 USD
20%
0
0
USD
219
USD
23
0%
161
77%
90%
1.43
0.80
USD
15%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.